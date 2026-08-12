Zahradil řekl, v čem má prezident Pavel výhodu. Promluvil i o své „finální fázi“

Aktivní politika? Myslím, že mám dokandidováno až do smrti, prohlásil bývalý europoslanec za ODS a motoristický poradce Jan Zahradil. V pořadu Spotlight popsal, jak vypadá jeho „docela pěkná finální fáze“ veřejného působení, zhodnotil šance na znovuzvolení prezidenta Petra Pavla a okomentoval také nedávné politické cesty do Číny, na Tchaj-wan či do Vietnamu. Došlo i na překvapivé pochvaly.
„Do komunálu bych nešel, nikdy jsem to nedělal. To bych se teď na stará kolena musel naučit, což se mi moc nechce. O Senátu jsem chvilku přemýšlel, ale jak je známo, nakonec se vládní strany nedohodly na společných kandidátkách. V tu chvíli to podle mě nemá cenu,“ vysvětlil Zahradil, proč neplánuje návrat do aktivní politiky.
Poznamenal, že za posledních 30 let kandidoval osmkrát do různých parlamentů, přičemž byl sedmkrát zvolen. Nyní působí na univerzitě CEVRO v rámci Centra asijsko-pacifických studií a také jako externí poradce ministra zahraničí Petra Macinky, formální vstup do řad Motoristů sobě nicméně neplánuje.
„Myslím, že mám dokandidováno až do smrti. Aktivní politiku nechám mladším,“ konstatoval v pořadu Spotlight na webu Aktuálně.cz.
Lehce okomentoval také nadcházející prezidentské volby. Blízkost k současné parlamentní opozici podle Zahradila uškodí hlavě státu Petru Pavlovi v tom, že přijde mimo jiné o hlasy mezi voliči ANO i podporovateli Motoristů.
Na druhou stranu uznal nespornou výhodu, kterou prezidenti obhajující mandát zpravidla mají. „Ta funkce sama o sobě přináší poziční výhodu. Je vidět, je slyšet, je pořád v médiích, pořád někde víří ve veřejném prostoru, byl támhle, udělal tohle, navštívil něco,“ upřesnil Zahradil.
Nesouhlas s cestami na Tchaj-wan
Ve Spotlightu přišla řeč i na Čínu a nedávnou cestu předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury (SPD), který koncem července společně s českou obchodní delegací navštívil Říši středu.
Podle bývalého europoslance, který se netají náklonností k Číně, jsou podobné kontakty nezbytné, jelikož na poli technologií mu starý kontinent stále kouká na záda. Sám předpokládá, že se vzájemné vazby s Čínou posílí po návštěvě premiéra Andreje Babiše (ANO).
Na druhou stranu připustil, že nelze očekávat masivní čínské investice, jak mnozí doufali za éry tehdejšího prezidenta Miloše Zemana, to ale není důvod asijského hegemona zcela ignorovat. „Ty investice nebudou žádná sláva ani v budoucnu,“ konstatoval. Zkritizoval rovněž cestu předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS), který v červnu pro změnu navštívil Tchaj-wan.
Ačkoliv cesta přinesla výsledky v podobě navýšení peněz v tchajwanském investičním balíčku či potvrzení nových přímých leteckých linek z Prahy do Tchaj-peje, podle Zahradila by čilé obchodní vazby fungovaly i bez politických návštěv. „Vlastně jsme nešťastně vstoupili do vnitropolitického souboje, takže to je ten další důvod, proč s tím nesouhlasím,“ podotkl.
Pochvala pro minulou vládu? Za Vietnam
V posledním tematickém bloku pak okomentoval české vztahy s jinou asijskou zemí – s Vietnamem. Zde pro změnu předsedu horní komory pochválil. A nejen jeho.
„Loňskou cestu pana Vystrčila do Vietnamu samozřejmě naprosto schvaluji a myslím, že by tam měli jezdit všichni resortní ministři či premiéři, dokud to jde. Bylo to za vlády Petra Fialy (ODS), kdy se podepsalo strategické partnerství, to také něco znamená,“ řekl Zahradil.
I tam má v plánu Babiš zamířit, a to už letos v listopadu. Zároveň ale Zahradil varoval, že se Česko nyní nachází v posledním okně příležitostí, jak posílit vztahy s Vietnamem i skrze zdejší vietnamskou komunitu. Ta totiž časem pravděpodobně splyne s českou většinovou společností a výhoda vycházející z historických vazeb proto podle něj brzy vyprchá.
„Podle mě je za pět minut dvanáct. Teď je to naposledy, kdy se z toho vlastně dá těžit, měli bychom tuto příležitost uchopit za pačesy,“ zdůraznil. V této souvislosti rovněž kritizoval komplikovanou vízovou politiku, která podle něj neodpovídá strategickému partnerství mezi oběma zeměmi.
Celou epizodu si můžete pustit ve videu v článku nebo v oblíbených podcastových aplikacích. Jaká jsou její hlavní témata?
začátek-00:08:23 Jaká je současná role Jana Zahradila v české politice a jak hodnotí své působení? Plánuje návrat do aktivní politiky, a jaký je jeho názor na prezidentské volby?
00:08:23-00:20:44 Jak Jan Zahradil hodnotí cestu Tomia Okamury do Číny a její dopad na česko-čínské vztahy? Jak by měla Česká republika postupovat v obchodní spolupráci s Čínou s ohledem na technologické a bezpečnostní aspekty?
00:20:44-00:29:05 Proč Jan Zahradil nesouhlasí s návštěvami vysokých českých ústavních činitelů na Tchaj-wanu? Jak tyto návštěvy ovlivňují vztahy s pevninskou Čínou a dodržování politiky jedné Číny?
00:29:05-00:32:25 Znamená kumulace funkcí prezidenta Tô Lâma ve Vietnamu posun k čínskému modelu řízení země? Jaký dopad mají tyto politické změny na reformní cestu a zahraniční politiku Vietnamu?
00:32:25-konec Jakou důležitost přikládá Jan Zahradil udržení a rozvíjení vztahů s Vietnamem? Jaké kroky by měla Česká republika podniknout pro posílení spolupráce a využití potenciálu vietnamské komunity?