Petr Fiala označuje Andreje Babiše za hlavní problém současné politiky a odmítá, že by strategie „anti-Babiš“ byla přežitá. V rozhovoru pro Spotlight říká, že opozice musí spojit nespokojené voliče a nabídnout jim silnou alternativu. Nestačí podle něj dlouhý program — rozhodne jasná vize a schopnost rychle reagovat.
Andrej Babiš je podle bývalého premiéra Petra Fialy „základním problémem toho, co tady teď máme“. V rozhovoru pro podcast Spotlight odmítl, že by za současnou politikou stáli především Tomio Okamura, Petr Macinka nebo Filip Turek.
„To všechno je na jedné straně umožněno Andrejem Babišem a na druhé straně to vyhovuje Andreji Babišovi,“ řekl Fiala. Premiér podle něj může skrývat vlastní střet zájmů i ekonomické zájmy.
Fiala zároveň odmítá, že by strategie „anti-Babiš“ byla vyčerpaná. Podle něj se už osm až deset let téměř nepřelévají voliči mezi vládním a opozičním táborem. Opozice proto musí nejprve spojit lidi, kteří jsou s vládou nespokojení, a dát jim naději, že Babiše dokáže porazit.
K vítězství podle Fialy nestačí se jen vymezovat vůči premiérovi ani zveřejnit obsáhlý program. „Část lidí vás chce volit, protože ve vás vidí sílu, která něco uskuteční,“ popisuje přístup, se kterým se u voličů setkává.
Opozice by podle něj měla nabídnout dlouhodobou vizi a zároveň rychle reagovat na aktuální problémy. „Je to důležitější než mít 150 stran konkrétního programu,“ dodal.
Jeho nové Politické fórum podle jeho slov slouží k setkávání s lidmi a pořádání debat mimo stranickou půdu. Ani svou politickou budoucnost ale nepovažuje za uzavřenou: „Možná ano. A možná ne, já to nevím. Ale teď nemám žádný úplně jasný plán.“
Jaká byla hlavní témata podcastu?
00:18–11:34 Co stojí za Fialovou zvýšenou mediální aktivitou a co chce dál dělat? Zvažuje kandidaturu na prezidenta, nebo vlastní politickou stranu?
11:34–28:36 Proč podle Fialy ODS ztrácí a jak by se měla změnit? Dokáže znovu oslovit střední třídu a stát se silou, která vyhrává volby?
28:36–32:39 Kdo může být Babišovým soupeřem? Má se jeho vyzyvatel přizpůsobit Babišovu stylu, nebo zůstat sám sebou?
32:39–41:14 Je strategie „anti-Babiš“ překonaná? Jak má opozice spojit voliče a nabídnout Babišovi silnou alternativu?
41:14–52:26 Jakou roli mají při obraně demokracie občanská společnost a opoziční strany? Zasahuje podle Fialy vláda do nezávislosti veřejnoprávních médií a je dnešní situace srovnatelná s protesty proti jeho vládě?