„Zápach je prozradí při rozkladu.“ Novinář popisuje hrůzné následky mrazů na Ukrajině

Válka na Ukrajině není podle novináře Adama Sybery otázkou odolnosti, ale přežití. „Já se o odolnosti obzvlášť mimo Ukrajinu nerad bavím, protože mně to přijde, jako kdybychom sledovali někoho, kdo se topí, a ještě ho u toho obdivovali, jak dobře plave,“ říká v rozhovoru pro Spotlight Zuzany Tvarůžkové.
Podle novináře serveru The Kyiv Independent Ukrajině „nic jiného než bojovat nezbývá“, protože nejde jen o území, ale o celou suverenitu Ukrajiny, o její identitu, právo na sebeurčení, které chce Rusko zničit.
Úvahy o tom, zda má země ještě sílu pokračovat, proto považuje za zavádějící: „Oni prostě nemůžou nějak cuknout,“ dodává.
Válka se podle něj hluboce propsala do života celé společnosti. „Když se člověk baví s Ukrajinci, obzvlášť s těmi, co dospívají a vlastně svůj život neznají jinak než ve válce, tak si život bez války velmi těžko představují. Ne v tom smyslu, že by ji chtěli, ale že nic jiného neznají,“ popisuje.
Chronická únava a zhoršení spánku
Společnost i armáda přitom fungují v jakési křehké symbióze. „Jsou to dvě jiné reality, které se různě prolínají… Válka není jenom o tom, co vydrží armáda, ale co vydrží ta společnost,“ vysvětluje Sybera. Sám přiznává, že dlouhodobý život pod bombardováním zanechává stopy: „Když několikrát do týdne zažíváte bombardování… tak postupem času to na sobě začnete cítit,“ říká a mluví o chronické únavě a zhoršeném spánku.
Každodennost v Kyjevě podle něj znamená kombinaci práce a permanentní hrozby. „Včera ve čtyři ráno nás probudily výbuchy,“ popisuje jednu z posledních nocí. Nejhorší zkušeností letošní zimy byly podle něj dlouhé mrazy bez dostatečné energetické infrastruktury. „Ve sklepě baráku prostě nemáte teplo. Takže jste celou noc třeba minus dvacet stupňů… a za ty tři čtyři dny už na sobě cítíte i fyzickou únavu,“ říká.
Přesto tvrdí, že Ukrajina je připravena bojovat dál. „Co vím od členů armády, tak je připravená bojovat klidně dalších několik let,“ uvádí. Klíčem jsou podle něj inovace a drony: „Ukrajinci dokážou tu válku inovovat… protože musí, protože bojují o přežití,“ dodává.
Vzdát se Donbasu? Nepřijatelné
Za nepřijatelné považuje Sybera úvahy o tom, že by Kyjev měl v rámci míru stáhnout vojáky z částí Donbasu, které Rusko ani neobsadilo. „Je to totálně nepřípustné,“ říká bez váhání. Připomíná, že Ukrajina je demokratická země a prezident nemůže odevzdat území bez širšího souhlasu. „Jestli na něčem panuje shoda… tak že se o území, které Rusko nedokázalo dobýt, nediskutuje. To je naše území,“ zdůrazňuje.
Největší bezpečnostní zárukou by podle něj bylo členství v EU či NATO, protože předchozí závazky, například budapešťské memorandum, selhaly. Evropa by podle Sybery neměla podléhat narativu o vlastní slabosti. „Evropa není slabá. To je iluze, kterou se nám snaží podsunout jedna strana,“ říká.
Varuje také před ruskými vlivovými operacemi, jejichž cílem je rozdělit společnost a odvést pozornost od skutečné hrozby. Přestože se do Kyjeva vrací znovu a znovu, tvrdí, že se tam těší. „Ono to bude znít divně, ale já se tam vždycky těším,“ uzavírá. Ne kvůli válce samotné, ale kvůli lidem a práci, která podle něj dává v těžkých časech smysl.
Silným momentem rozhovoru je i Syberův popis toho, co po zimě přichází – nejen úleva z vyšších teplot, ale i důsledky, o nichž se mluví méně. Připomíná příběh starší ženy, která „přežila holocaust“ a byla ve svém bytě nalezena umrznutá. Podle něj podobných případů může přibývat. „Teď, čím větší bude teplo, tak tím víc si toho začnou sousedi všímat, protože spoustu lidí, kteří žijí sami, nikdo nehledá. A vlastně teď se začnou – jestli tam jsou ta mrtvá těla – rozkládat a ten zápach je prozradí,“ popisuje otevřeně.
Celý rozhovor s novinářem Adamem Syberou si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:06–06:27 Jak dlouho je Ukrajina ještě schopná a ochotná bojovat? Liší se vnímání války mezi civilní společností a vojáky na frontě? Jak válka poznamená celou generaci?
06:27–11:11 Jak vypadá každodenní život novináře a analytika v Kyjevě?
11:11–15:18 Z čeho Ukrajina bere sílu udržovat linii i provádět protiúdery? Které úseky fronty jsou nejnáročnější?
15:18–20:47 Jaký dopad má tlak na přijímání ústupků? Jak vážně má Evropa brát hrozby z Kremlu?
20:47–25:58 Využilo by Rusko slabosti Evropy? Do jaké nejistoty Ukrajinu uvrhuje to, že nemá bezpečnostní záruky?
25:58–31:07 Jaká je pozice Kyjeva ve sporu kolem ropovodu Družba? Jak moc jsou poznamenané vztahy mezi Kyjevem, Budapeští a Bratislavou?
31:07–32:30 S jakým mentálním nastavením se člověk vrací zpátky do země zmítané válkou?