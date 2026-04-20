Známe se od školy, říkám mu Péťo. Ministr Zůna o prezidentovi a "cenzurovaném" videu

Nevěděl jsem, že existuje nějaké video (rozhovor s prezidentem), tvrdí ministr obrany ke sporu o (ne)publikování rozhovoru s prezidentem Pavlem. Armáda ho podle něj mohla kdykoliv publikovat na společném YouTube kanálu s ministerstvem obrany. S prezidentem problém nemá, znají se od střední školy. S o generaci mladším Karlem Řehkou spolupracuje „technicky“. Jsem loajální ke svým studentům, říká.
„Je to marginálie, která se vůbec nemá řešit na takové úrovni,“ říká ministr obrany Jaromír Zůna (nestraník za SPD) ke kauze prezidentského rozhovoru.
Problém je podle něj pouze v tom, že armáda chtěla rozhovor s prezidentem jako pilotní díl svého nového samostatného YouTube kanálu, o kterém ale ministerstvo neinformovala.
Tvrdí, že pokud by vše proběhlo administrativně správně, neměl by s tím problém. Vlastní kanály na YouTube má většina armád.
Po mimořádně napjatých vztazích předchozí ministryně obrany Jany Černochové s náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou přišel podle svých slov s „technickým“ postojem.
„Předchozí ministři mohli mít k náčelníkovi generálního štábu nějaký vztah. U mě je to jiné, já mám služební postoj. Dívám se na to velmi funkčně, velmi věcně. Já osobně žádné pocity u toho nemám. Já to beru technicky,“ popisuje ministr.
Nicméně dodává: „Armádě velí ministr, tak to prostě je.“
F-35 je skvělý letoun
Jako ministr za SPD, která kritizovala NATO, USA i stoupající armádní výdaje, Jaromír Zůna skoro nepůsobí. O stíhačkách F-35 říká, že je to skvělý letoun, i když sám by volil jinou variantu. A říká, že je to nevratné rozhodnutí.
Není zastáncem poměřování vojenských výdajů jen skrze procenta HDP. „Ta procenta jsou politickou zkratkou. Máme státy, které dokáží vysoko ta procenta překračovat, ale nikdo si nevšimne, že nemají třeba letectvo.“
Jako podstatné vidí schopnosti, ke kterým jsme se v alianci zavázali. „Ti strategičtí plánovači v alianci na konci každého cyklu neměří procenta. Oni měří schopnosti. Jestli je tam ta brigáda, jestli je tam dělostřelecký oddíl.“
A k čemu jsme se v NATO zavázali? „Je to především ta těžká brigáda. Už ne jedna, ale k tomu ještě střetní brigáda, takže brigády jsou dvě. Zvyšují se požadavky na logistiku, a nejen logistické jednotky, ale i zdravotnické jednotky. Ty požadavky se zvyšují dramaticky. Na protivzdušnou obranu, to je jedna z našich priorit, a tak můžeme pokračovat.“
Nakonec upozorňuje, že nic z toho není zadarmo. „Neexistuje nic takového jako levný voják.“
Toto je první díl rozhovoru s ministrem obrany Jaromírem Zůnou. Ve druhé části se dozvíte, kde sehnat vojáky na dramatickou expanzi naší armády. Čeká nás znovu povinná vojna? Obnoví se vojenské katedry? A bude pokračovat muniční iniciativa? Poletí ministr nakonec na Ukrajinu? A neměl chuť se raději zastřelit než vystoupit ve videu s šéfem poslanců SPD Radimem Fialou?
Jaká byla jeho hlavní témata?
00:00–06:18 Kauza prezidentského rozhovoru a YouTube kanálu armády, spor o zveřejnění. Ministr mluví o porušení pravidel a nelegitimním vzniku paralelní komunikační platformy, odmítá nařčení z cenzury.
06:18–14:07 Vztah ministerstva obrany a generálního štábu. Otázka komunikace, odmítnutí sdílet video, možné motivy armády a širší kontext dlouhodobých třenic mezi ministerstvem a armádou.
14:07–17:50 Osobní a služební rovina vztahů. Ministr popisuje svůj „technický“ přístup k řízení, vztah k náčelníkovi generálního štábu i k prezidentovi Pavlovi.
17:50–konec Finance, NATO a budování armády. Debata o výdajích. Zůnova kritika procent HDP jako ukazatele, důraz na schopnosti armády, závazky vůči NATO a nákup stíhaček F-35.