Zrno: Pohřeb Mladiče je políček Západu. Pro mladé je „cool“ symbol vlastenectví

Tisíce lidí přišly v Bělehradě na pohřeb někdejšího velitele bosenskosrbské armády Ratka Mladiče, který zemřel v Haagu při výkonu doživotního trestu za genocidu a válečné zločiny. Obřad nebyl formálně státní, účast ministrů a vojáků mu ale dala polooficiální charakter. Prezident Aleksandar Vučić se ho ale neúčastní.
Podle zástupce šéfredaktora Aktuálně.cz a znalce Balkánu Matyáše Zrna pohřeb znovu ukázal nejen Vučičovu schopnost lavírovat mezi srbskými nacionalisty a Západem, ale také to, jak obtížně se část srbské společnosti vyrovnává s válkami 90. let.
„Je to takový soukromý pohřeb se státní účastí,“ shrnuje Zrno podobu posledního rozloučení. Samotný Vučić na něj nedorazil, v Bělehradě ale byli členové vlády, jeho syn i vojáci srbské armády.
Podle Zrna přesně takový formát Vučičovi politicky vyhovuje: nacionalistické části veřejnosti může ukázat, že se stát od generála neodvrátil, zatímco směrem do Bruselu může tvrdit, že nešlo o státní pohřeb.
Už po Mladičově smrti prezident ostře kritizoval Haag za to, že bývalému generálovi nedovolil zemřít v Srbsku. Poukázal především na to, že těžce nemocný starý muž měl mít možnost vrátit se domů.
Netruchlí celé Srbsko
Mladičův návrat do Srbska zároveň ukázal, že jeho obraz válečného hrdiny zdaleka nezmizel. Před kostelem v Bělehradě se sešly tisíce lidí se srbskými vlajkami a jeho portréty, na cestě rakve se objevovali příznivci.
Podle Zrna ale není přesné tvrdit, že by celé Srbsko propadlo masovému smutku. Velká část společnosti zůstává k události spíše chladná. Významnější je, že Mladič má stále silné symbolické postavení i mezi lidmi, kteří válku vůbec nezažili.
„Byla tam spousta mladých lidí, kteří se narodili až po válce,“ upozorňuje Zrno. Pro část z nich se podle něj stal jakýmsi „cool symbolem“ nacionalismu a vlastenectví.
Nejde přitom jen o podporovatele Vučiče. Nacionalistický pohled na války bývalé Jugoslávie se objevuje i mezi odpůrci současného prezidenta. Mladić je pro část Srbů stále především vojákem, který „bojoval za svůj národ“, zatímco jeho zločiny buď relativizují, nebo odmítají jejich rozsah.
Ostré reakce z Chorvatska, Bosny i EU
Právě to vyvolává stále ostřejší reakce za srbskými hranicemi. Eurokomisařka pro rozšíření Marta Kos kvůli oslavování Mladiče zrušila plánovanou návštěvu Srbska a upozornila, že takový přístup je neslučitelný s hodnotami, na nichž stojí cesta země do Evropské unie.
Kritika přišla také z Bosny a Hercegoviny a mimořádně ostře z Chorvatska. Chorvatský premiér Andrej Plenković už před pohřbem varoval, že pokud by Srbsko uspořádalo Mladičovi státní pohřeb, zavřelo by si tím dveře do unie.
Zrno je ale skeptický k tomu, že právě tato událost rozhodne o srbské evropské budoucnosti. Přístupový proces se vleče roky a překážek je mnohem víc – od stavu demokracie až po těsné vztahy Bělehradu s Moskvou.
Otazník se nově vznáší také nad případnou návštěvou českého prezidenta Petra Pavla. Vučić ho už dříve pozval do Srbska a Praha dlouhodobě podporuje vstup zemí západního Balkánu do Evropské unie. Zrno si ale bezprostřední cestu české hlavy státu do Srbska po Mladičově pohřbu nedokáže v tuto chvíli představit.
Polooficiální pocty člověku odsouzenému mezinárodním tribunálem podle Zrna představují „políček do tváře Západu“, který investoval značný politický kapitál do ukončení jugoslávských válek i do Mladičova dopadení a vydání do Haagu.
Mladić tam dostal doživotní trest za genocidu, zločiny proti lidskosti a válečné zločiny. Soud ho uznal vinným mimo jiné za jeho roli při masakru přibližně osmi tisíc bosňáckých mužů a chlapců ve Srebrenici v červenci 1995 a za 43 měsíců trvající obléhání Sarajeva, při němž zahynulo kolem deseti tisíc lidí.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
začátek–3:32 – Jak nakonec probíhá pohřeb Radka Mladiče a jakou roli v tom hraje srbský prezident Aleksandar Vučić se svou politikou „na všechny strany“?
3:33–8:18 – Jakým způsobem nahlíží srbská veřejnost na Radka Mladiče a proč je pro mnohé symbolem hrdiny spíše než válečného zločince? Je to také odrazem pocitu křivdy vůči Západu?
8:18–13:12 – Bude pohřeb Radka Mladiče hrát roli v nadcházejících volbách nebo projevuje se v Srbsku nedostatek opozičních hlasů, které by se postavily glorifikaci válečného zločince? Jaká je v této souvislosti pozice prezidenta Vučiče?
14:43–17:22 – Jak reagovala mezinárodní komunita a sousední země na pohřeb Radka Mladiče? Do jaké míry ovlivní tato událost budoucí vyhlídky Srbska na vstup do Evropské unie?
19:33–konec – Může pohřeb Radka Mladiče přinést uzavření válečné kapitoly, nebo naznačuje, že etnické napětí v regionu stále bublá a hrozí opakování konfliktů?