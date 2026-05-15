Není čas něco vymýšlet, výsledky přijímaček už jsou. Expert říká, v čem ztrácíme

V pátek se uchazeči o střední školy dozvědí, jak dopadly jejich přijímací zkoušky. Pro mnohé tak začne martyrium druhého kola navzdory tomu, že kapacity škol poptávku „naplňují“. Nikoliv však tam, kde by žáci chtěli studovat. Proč je české školství stále zakleté? Jak si stojíme ve srovnání se zbytkem Evropy? Téma Spotlightu s Danielem Münichem, výkonným ředitelem think-tanku IDEA.
„Na to, jak je české školství dlouhodobě podfinancované, dodává stále ještě poměrně dobré výsledky,“ domnívá se Daniel Münich, ekonom a odborník na problematiku školství. To ale podle něj neznamená, že české školství je na tom dobře a hlavně že bude ve svém vývoji schopné konkurovat vyspělým státům Evropy.
Pro české politiky, ale ani veřejnost totiž školství ani vzdělanost budoucích generací stále nejsou prioritou. „Pouze verbální,“ říká ve Spotlightu Terezy Engelové Daniel Münich.
„Mě překvapuje, že ani strany, které jsou v parlamentu díky těm více vzdělaným voličům, nemají dostatek rozumu a vůle k tomu, aby podporovaly dostatečné výdaje na školství a dostatečný tlak na vzdělávání, a Praha sama o sobě je prostě absurdním případem,“ poukazuje Münich na dlouhodobé kapacitní problémy na pražských středních školách.
Ty ostatně začínají už od mateřských škol. Podle Münicha je přitom předškolní vzdělání zásadně důležité. Především pro děti ze sociálně slabého prostředí. Česko je v rámci evropského srovnání jedním z nejvíce selektivních států, co se vzdělání týká. „Podmíněnost dosaženého vzdělání tím, kdo jsou vaši rodiče, je v Česku obrovská, jedna z nejvyšších v Evropě,“ upozorňuje ekonom.
To, společně se stylem výuky a způsobem výběrového řízení na střední školy, vede k tomu, že v rámci systému propadne mnoho talentů. „Když budu hovořit o průměru, tak české školství produkuje mladé lidi, kteří jsou zvyklí přejímat, ale nemají dostatek vůle k vlastnímu uvažování. Ukazuje se to v mezinárodním srovnání, kde čeští žáci sice dosahují lehce nadprůměrných výsledků, ale vykazují jednu z největších nechutí ke škole a vzdělávání,“ upozorňuje Münich.
V takovém duchu se podle něj nesou i přijímací zkoušky na střední školy. „Tam není čas něco vymýšlet. Musíte prostě ze sebe sypat věci, které jste už převzali. Není tam prostor pro přemýšlivé děti, které by měly čas něco vymyslet. Ty jsou v českém systému skutečně ztracené. Máme tu plno ztracených Einsteinů,“ poukazuje ekonom.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
Začátek–07:42 Proč je české školství dlouhodobě podfinancované, jak to dopadá na ekonomiku a proč problémy začínají už u mateřských škol a vysoké selektivity systému.
07:42–18:30 Jak přijímačky a „teaching to test“ potlačují talent, kreativitu i rozvoj sociálně-emočních dovedností.
18:30–29:27 Navrhované změny přijímacího řízení, omezené možnosti státu a dopady systému na velká města i rozhodování rodičů.
29:27–Konec Proč jsou pro kvalitní školství zásadní učitelé a jak jejich podhodnocení oslabuje celý systém.