„Zůna je úplně nejslabší, Babiš ho nahradí.“ Politička účtuje s ministrem obrany

„Když jsem o panu Zůnovi v roce 2022 při volbě náčelníka generálního štábu prohlásila, že ho nechci, protože je malý bojař, tak dnes bych to podtrhla deseti vykřičníky!“ pouští se do současného ministra obrany. A stejně ostře poslankyně a bývalá ministryně Jana Černochová v pořadu Spotlight častuje premiéra Andreje Babiše kvůli jeho čachrům s obrannými výdaji.
Není to tak dávno, co český premiér Andrej Babiš (ANO) prohlásil, že se setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem na summitu NATO neobává. Jeho kritiku kvůli nízkým obranným výdajům nečeká, neboť mezi evropskými lídry je prý jedním z jeho posledních příznivců.
„Možná by si tam mohl vzít tu čepici stejně jako ostatní členové delegace a zamávat tam s ní. Myslím si, že by jim na to konto Donald Trump tou čepicí zamával zpátky a řekl by, že nic takového pro něj není přijatelné,“ hodnotí poslankyně Jana Černochová (ODS) pád obranného rozpočtu pod dvě procenta hrubého domácího produktu.
Když se Ondřej Stratilík, reportér deníku Aktuálně.cz, Černochové zeptal, zda považuje Jaromíra Zůnu (za SPD) za slabého ministra, poslankyně zareagovala: „Je velmi slabý. Já bych řekla, že možná v té novodobé historii úplně nejslabší. Teda když nepočítám Karolinu Peake, která byla ministryní osm dní.“
Poslankyně očekává, že Babiš k Zůnově výměně přistoupí nejpozději během několika měsíců. Několik adeptů prý má k dispozici.
Bývalá ministryně obrany a nynější předsedkyně sněmovního výboru pro obranu dorazila do pořadu Spotlight, který si můžete prohlédnout ve videu nad článkem nebo poslechnout ve svých oblíbených podcastových aplikacích či na webu YouTube.