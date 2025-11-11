Spotlight

106 dětí. Dárci spermatu přišla klinika neosobní. S potomky chatuje, říká režisérka

před 1 hodinou
Režisérka Eva Tomanová připravila několikadílnou dokumentární sérii pro platformu Oneplay Sperminátoři o dárcích spermatu, na které se obracejí ženy toužící po dítěti nebo lesbické páry. "Přišlo mi jako detektivka zjišťovat jejich motivace," říká.

Muži, které si vybrala jako protagonisty svého dokumentu, si za darování spermatu neberou peníze, upozorňuje hned z kraje rozhovoru. "Dřív darovali sperma na klinice a byla u nich nějaká touha v tom pokračovat."

Důvodem, proč už tito muži s klinikami dál nespolupracují, je třeba to, že překročili věkovou hranici. V některých případech jim ale vadí anonymita a skutečnost, že dítě "ze zkumavky" nemá možnost se se svým biologickým otcem nikdy potkat.

Za příklad dává Mitche ze Skotska, který se z podobného důvodu rozhodl darovat sperma napřímo a dnes má 106 potomků. "Má whatsappovou skupinu, kterou založil jeho biologický syn. Je tam nějaká touha vytvořit ze všech dětí takovou širší rodinu, která by si v budoucnu třeba mohla nějak pomáhat nebo se navštěvovat."

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-05:51 Jak dlouho v sobě režisérka Eva Tomanová nosila téma dárcovství spermatu, o kterém natočila dokumentární sérii? Co si myslí o systému, který při asistované reprodukci vyžaduje přítomnost ženy a muže? Jak postupují ženy, které se rozhodnou nejít na kliniku?

05:51-10:54 Jak hledala protagonisty svého dokumentárního seriálu? Bylo složité najít lidi, kteří jsou ochotni o tématu veřejně promluvit? A jaká byla jejich motivace? Hrají roli i finanční důvody?

10:54-15:41 Jak dobře jsou dárci a budoucí matky informováni? Mají dárci možnost vědět, kolik dětí se z jejich spermatu narodilo? Proč v České republice funguje anonymita dárců? Kolik z nich má zájem být součástí života svých biologických dětí?

15:41-21:01 Fungují nějaké právní dohody? Obávají se ženy, že by mohl dárce později projevit zájem o kontakt s dítětem? Podle čeho si budoucí matky dárce vybírají? Jak často dochází k přirozenému oplodnění?

21:01-27:42 Jak vysoká je úspěšnost alternativní metody oplodnění mimo kliniky asistované reprodukce? Jaké ženy tuto cestu nejčastěji volí? Je pro její dokument klíčové téma osamělosti?

27:42-32:53 Bylo něco, co režisérku při natáčení překvapilo nebo zasáhlo? Považuje stávající legislativu za dostačující? Existuje nějaké zákonné omezení pro dárce? Je pro Českou republiku aktuální zabývat se zdravotními riziky dárcovství?

 
Překvapivá "rada" Babišovi. Advokát Sokol tvrdí, že Čapí hnízdo může skončit všelijak
32:45
Překvapivá "rada" Babišovi. Advokát Sokol tvrdí, že Čapí hnízdo může skončit všelijak
Pazderková: Nejen hajlující Turek. Udělali jsme krok do temna, obavy nejsou přehnané
29:36
Pazderková: Nejen hajlující Turek. Udělali jsme krok do temna, obavy nejsou přehnané
Mátl: Duka byl vizionář. Věděl, co se stane za Merkelové, Zeman s ním byl jiný člověk
34:12
Mátl: Duka byl vizionář. Věděl, co se stane za Merkelové, Zeman s ním byl jiný člověk
Totální nesmysl. Ve 20 už ženy rodit nebudou, musí se na to jinak, říká embryoložka
28:58
Totální nesmysl. Ve 20 už ženy rodit nebudou, musí se na to jinak, říká embryoložka
Elektromobilita v Česku ožívá, firmy žádají méně byrokracie
53:35
Elektromobilita v Česku ožívá, firmy žádají méně byrokracie
Utéct z Kuby se nedá, v zátoce jsou žraloci. Ráj socialismu možná nevydrží
14:15
Utéct z Kuby se nedá, v zátoce jsou žraloci. Ráj socialismu možná nevydrží
