106 dětí. Dárci spermatu přišla klinika neosobní. S potomky chatuje, říká režisérka

Muži, které si vybrala jako protagonisty svého dokumentu, si za darování spermatu neberou peníze, upozorňuje hned z kraje rozhovoru. "Dřív darovali sperma na klinice a byla u nich nějaká touha v tom pokračovat."
Důvodem, proč už tito muži s klinikami dál nespolupracují, je třeba to, že překročili věkovou hranici. V některých případech jim ale vadí anonymita a skutečnost, že dítě "ze zkumavky" nemá možnost se se svým biologickým otcem nikdy potkat.
Za příklad dává Mitche ze Skotska, který se z podobného důvodu rozhodl darovat sperma napřímo a dnes má 106 potomků. "Má whatsappovou skupinu, kterou založil jeho biologický syn. Je tam nějaká touha vytvořit ze všech dětí takovou širší rodinu, která by si v budoucnu třeba mohla nějak pomáhat nebo se navštěvovat."
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:06-05:51 Jak dlouho v sobě režisérka Eva Tomanová nosila téma dárcovství spermatu, o kterém natočila dokumentární sérii? Co si myslí o systému, který při asistované reprodukci vyžaduje přítomnost ženy a muže? Jak postupují ženy, které se rozhodnou nejít na kliniku?
05:51-10:54 Jak hledala protagonisty svého dokumentárního seriálu? Bylo složité najít lidi, kteří jsou ochotni o tématu veřejně promluvit? A jaká byla jejich motivace? Hrají roli i finanční důvody?
10:54-15:41 Jak dobře jsou dárci a budoucí matky informováni? Mají dárci možnost vědět, kolik dětí se z jejich spermatu narodilo? Proč v České republice funguje anonymita dárců? Kolik z nich má zájem být součástí života svých biologických dětí?
15:41-21:01 Fungují nějaké právní dohody? Obávají se ženy, že by mohl dárce později projevit zájem o kontakt s dítětem? Podle čeho si budoucí matky dárce vybírají? Jak často dochází k přirozenému oplodnění?
21:01-27:42 Jak vysoká je úspěšnost alternativní metody oplodnění mimo kliniky asistované reprodukce? Jaké ženy tuto cestu nejčastěji volí? Je pro její dokument klíčové téma osamělosti?
27:42-32:53 Bylo něco, co režisérku při natáčení překvapilo nebo zasáhlo? Považuje stávající legislativu za dostačující? Existuje nějaké zákonné omezení pro dárce? Je pro Českou republiku aktuální zabývat se zdravotními riziky dárcovství?