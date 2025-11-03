Host Zuzany Tvarůžkové si prý dovede představit, že by Tomio Okamura sehrál úlohu v čele Poslanecké sněmovny docela dobře. Problém je ale v tom, že je šéf SPD dlouhodobě proti členství Česka v Evropské unii. Dochází tak prý k jasnému porušení slibu hnutí ANO ve smyslu směřování na Západ a posilování našeho členství v EU.
"Pokud máte dvě stě zvolených členů Poslanecké sněmovny - a z toho zřejmě zhruba 180 z nich chce, abychom byli členy Evropské unie a NATO -, tak nemá logiku a není správné, aby v čele těchto dvou set lidí byl člověk, který je proti Evropské unii a proti NATO."
Vystrčil se obává, že pokud mají občané věřit ve volby a ve volební sliby, nemůže se nic podobného dít. "Takhle přece nemůže normální země fungovat," konstatuje.
Jaká byla jeho hlavní témata?
00:06-05:13 Jak se podle Vystrčila musí změnit ODS? Co pro něj bylo po volbách největším zklamáním? Jak se dívá na vládu, kterou skládá Babiš? Co drží ANO, Motoristy a SPD pohromadě?
05:13-10:35 Je pro, aby byli Babiš a Okamura vydáni k trestnímu stíhání? Od koho může Babiš podporu o nevydání očekávat? Jak se Vystrčil dívá na to, že do čela sněmovny má zamířit Okamura? Mohl by jako předseda sněmovny poškodit pozici České republiky?
10:35-15:18 Dá se tomu nějak zabránit? Zní podle něj výhrady opozice dostatečně nahlas? Má smysl, aby opozice vstupovala do jednání o vládě?
15:18-19:41 Jak silně se obává "zapletení se" s hnutím ANO? Nebude kvůli tomu opozice zbytečně pasivní? Nebylo předvolební "nikdy s Babišem" neprozřetelné a dá se slib vzít zpět?
19:41-25:54 Dovede si předseda Senátu představit jakoukoliv formu tolerance či tiché podpory vlády ANO? Co může Česko čekat, pokud bude vládnout koalice ANO-SPD-Motoristé? Jak se mu zamlouvá nominace Filipa Turka na post ministra zahraničí? Co s tím může a má dělat prezident Petr Pavel?
25:54-30:45 Může vzniknout časová mezera, než Babiš věrohodně vysvětlí střet zájmů? Která z problematických nominací je pro něj méně stravitelná? Jak velký "restart" ODS potřebuje?
30:45-31:52 Měl Vystrčil kvůli "bitcoinové aféře" vztek na Pavla Blažka? Má jasno, koho by chtěl jako příštího předsedu ODS?