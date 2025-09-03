Spotlight

Brutálně zanedbané. Potřebujeme zásoby všeho, tvrdí po konci na obraně klíčový muž

před 5 hodinami
Jsou dva lidé, kteří zásadně přispěli k tomu, aby Evropané konečně začali investovat do obrany tak, jak mají: Vladimir Putin a Donald Trump, konstatuje bývalý ředitel sekce pro obranu, politiku a strategii na ministerstvu obrany Jan Jireš. Naznačuje přitom, že desítky let zanedbávání této oblasti nejdou smazat lusknutím prstu.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:07-04:11 Jak se za posledních dvanáct let změnila bezpečnostní situace a česká armáda? Jak nejefektivněji utratit 5 % HDP na obranu?

04:11-09:12 Jaký je rozdíl mezi výdaji na obranu a souvisejícími výdaji? Kdo nese za nákupy odpovědnost a riziko?

09:12-17:30 Co nejvíc brzdí akvizice? Dostanou dnes vojáci, o co si řeknou? Jak reálně nákupy pro resort obrany fungují?

17:30-23:48 Byl by efektivnější příspěvek na drobné vybavení místo centrálních nákupů? Existuje v Evropě stát, který dělá akvizice rychleji a méně regulovaně než Česká republika?

23:48-27:42 Jak navýšit profesionální stav a aktivní zálohy v podmínkách nízké nezaměstnanosti? Jak zlepšit ubytování a výcvikovou infrastrukturu? Budou se stavět nová kasárna?

27:42-33:56 Co si vzít z německé debaty o doplnění stavů? Může letní dobrovolný výcvik středoškoláků nahradit zavedení povinné služby? Jak konkrétně vypadá varianta mezi dobrovolností a povinnou službou?

33:56-39:38 Změnil se od začátku války na Ukrajině přístup bank a investorů k obrannému průmyslu? Co je v tomto ohledu největší překážkou?

 
