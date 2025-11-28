Spotlight

Bude se zase zaklekávat? Byla to anomálie, za mě to nehrozí, říká šéfka daňové správy

Petra Jaroměřská Petra Jaroměřská
před 2 hodinami
Generální ředitelka Finanční správy České republiky Simona Hornochová si při nástupu do funkce v roce 2023 kladla za cíl zlepšit pověst celé instituce. Teď říká, že jí to snad daří.

"Na finančních úřadech je spousta lidí, kteří opravdu tvrdě pracují, jsou velmi vstřícní a pomáhají našim poplatníkům. Nezaslouží si pověst, která se vytvořila někdy kolem roku 2016 nebo 2017," řekla Hornochová v rozhovoru pro pořad Spotlight News.

Právě v tomto období a následujících letech přibylo do českého slovníku slovo "zakleknout", připomíná.

Ve zmíněných letech přitom ministerstvo financí spravovalo hnutí ANO. Nejprve šéfoval resortu předseda hnutí Andrej Babiš, pak v roce 2017 jen sedm měsíců Ivan Pilný a následně až do roku 2021 vedla ministerstvo financí Alena Schillerová.

"Byla to situace, kdy nastala určitá fáze represe místo klientského přístupu a pomoci poplatníkům," dodala Hornochová.

Tentokrát prý podobný přístup nehrozí. A to i navzdory tomu, že nová vláda pod taktovkou hnutí ANO slibuje vybírat víc peněz na daních.

Pro případy, kdy někdo skutečně daně platit nechce a podvádí, je samozřejmě potřeba mít k dispozici odpovídající invazivní nástroje. "Nemůžeme je ale nadužívat," konstatuje Hornochová. V konstelaci, která v minulosti nastala, byla ztráta pověsti úřadu velmi snadná, dodává.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:07-05:06 Daří se zlepšit pověst finanční správy a čím byla v minulosti poškozena? Jak Hornochová zpětně hodnotí případy firem, kterým úřad neoprávněně obstavil prostředky, a pak je úřad musel vracet, často až po jejich zániku?

05:06-10:21 Pokud stál za problematickými zásahy vyšší tlak na výběr daní, nehrozí podobná situace znovu? Mají v sobě Češi zakořeněnou neochotu platit daně?

10:21-16:05 Daří se dnes lépe odhalovat daňové optimalizace velkých korporací, které jsou už za hranou zákona? Jak se finanční správě spolupracuje s bankou Revolut? Jak funguje doměřování daně lidem, u nichž je rozdíl mezi přiznanými příjmy a nabytým majetkem?

16:05-19:41 Může stát nedoměřenými daněmi přicházet o miliardy korun? Má ještě šanci projít zákon o zabavování majetku s vysokou pravděpodobností protiprávního původu, který před volbami spadl pod stůl?

19:41-24:56 Je stát nedostatečně vybaven k tomu, aby dokázal účinně postihovat nelegálně nabytý majetek? Vybraly se díky nové organizaci navíc miliardy korun? Je opětovné zavedení systému elektronické evidence tržeb správný krok?

24:56-30:43 Jaký reálný potenciál dodatečného výběru daní EET má? Dává smysl u EET uvažovat o výjimkách pro nejmenší podnikatele?

30:43-36:19 Konzultovala nominantka na ministryni financí Alena Schillerová s Hornochovou plán na znovuzavedení EET? Jak se finanční správa dívá na rozhodnutí, že i příjmy z dobrovolné prostituce podléhají zdanění? V jakých oblastech Češi nejčastěji úmyslně podvádějí na daních?

36:19-39:27 Posunou připravované technologické projekty finanční správu plně do 21. století? Budou Češi dostávat předvyplněná daňová přiznání? Lze v České republice dosáhnout tak jednoduchého systému daní jako třeba v Estonsku?

 
