Ekonom o lhaní si do kapsy: "Švarc" je v rozkvětu a 100 miliard platíme jen za dluh

před 18 hodinami
Jsou důležitější věci, které bychom měli sledovat víc než ukazatel strukturálního deficitu – vzdělaná společnost, kvalita demokracie nebo inovativní ekonomika, vyjmenovává ekonom Centra veřejných financí Petr Janský. "Zdravé veřejné finance nám ale můžou pomoci naplňovat tyto kýžené cíle mnohem lépe a efektivněji," dodává s tím, že velké zadlužování s sebou nese své náklady.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-04:46 Proč se nedaří uzdravit české veřejné finance? Je nutná akutní konsolidace, nebo jsme na tom relativně dobře? Proč snižovat deficity, když ekonomika zrychluje a inflace klesá? Chybí k razantnějším krokům politická vůle a odvaha?

04:46-08:55 Poslouchají politici rady odborníků? Co pro Česko znamenají opoziční sliby typu "zastropujeme důchodový věk"? Proč se nedaří dosáhnout u zásadních reforem shodu napříč stranami? Jaké "vysvědčení" z veřejných financích by si zasloužila stávající vláda?

08:55-12:50 Bylo zvýšení některých daní nevyhnutelné? Kde už neobstojí argument "války a energetické krize"? Které klíčové kroky ve veřejných financích vláda opomněla?

12:50-17:50 Jak v kostce vypadá Janským a dalšími navrhovaná daňová reforma? Které daňové výjimky by zrušil a proč? Jak spravedlivě zdanit nadnárodní korporace a banky?

17:50-22:11 Byla zrušení superhrubé mzdy chyba? Jak hodnotí Janský první návrh státního rozpočtu? Je rozpočtové provizorium po volbách přijatelné? Jsou předvolební sliby hnutí ANO ekonomicky splnitelné?

22:11-29:28 Hrozí při těchto slibech rozvrat ekonomické stability? Srovná povolební realita nerealistické sliby? A co to dělá s veřejnou debatou? Lze "vybrat" bilion ze šedé ekonomiky? Má smysl snižovat výdaje na obranu ve prospěch sociálních výdajů?

29:28-32:36 Kolik musíme investovat do inovací, vzdělávání a technologií, aby Česko zůstalo konkurenceschopné? Je Janský z přístupu politiků k reformám zklamaný?

 
