Chtěla s herectvím seknout. „Toužila jsem si naposledy zahrát rusky,“ říká Malkina

před 7 hodinami
Lilian Malkina se raduje z prestižního ocenění, kterého dosáhl snímek, v němž účinkovala. Herečka v pořadu Spotlight lituje, že už se nikdy nepodívá do svého milovaného Petrohradu kvůli tomu, že film má silné protiválečné vyznění.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06 - 01:11  Co pro Malkinu znamená ocenění BAFTA za film "Extremistka"?

01:12 - 05:06  Jak vypadalo natáčení a co bylo motivací pro kývnutí na roli?

05:07 - 08:16  Jaký byl skutečný příběh postavy, kterou Malkina hrála? Jaké dopady měl ruský soud na životy postav?

10:31 - 12:56  Jak jako židovka prožívala antisemitismus v Sovětském svazu?

12:57 - 15:13  Jak se jí změnil život po emigraci do Československa v 90. letech? Jak se vyrovnala s jazykovou bariérou?

15:14 - 17:01  Jaké byly její vzpomínky na dětství v Estonsku a Rusku za druhé světové války? Proč byl její otec v gulagu?

17:02 - 20:15  Jak se dostala k filmu Kolja? A proč jí Svěrákovi změnili život?

22:16 - 26:33  Jaké je to být komičkou? A co jí dalo herectví?

 
