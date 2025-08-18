Chtěla s herectvím seknout. „Toužila jsem si naposledy zahrát rusky,“ říká Malkina

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:06 - 01:11 Co pro Malkinu znamená ocenění BAFTA za film "Extremistka"?
01:12 - 05:06 Jak vypadalo natáčení a co bylo motivací pro kývnutí na roli?
05:07 - 08:16 Jaký byl skutečný příběh postavy, kterou Malkina hrála? Jaké dopady měl ruský soud na životy postav?
10:31 - 12:56 Jak jako židovka prožívala antisemitismus v Sovětském svazu?
12:57 - 15:13 Jak se jí změnil život po emigraci do Československa v 90. letech? Jak se vyrovnala s jazykovou bariérou?
15:14 - 17:01 Jaké byly její vzpomínky na dětství v Estonsku a Rusku za druhé světové války? Proč byl její otec v gulagu?
17:02 - 20:15 Jak se dostala k filmu Kolja? A proč jí Svěrákovi změnili život?
22:16 - 26:33 Jaké je to být komičkou? A co jí dalo herectví?