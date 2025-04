Expert o okamžiku, který "prozradil" Trumpa: Ztratil jsem naději, že je nějaký plán

Majitelé akcií by se měli držet strategie, kterou si nastavili, domnívá se autor investičního podcastu MoneyPenny David Busta. "Nepanikařit a pravidelně investovat. To je asi taková nejjednodušší rada, jakou lze dát," dodává s tím, že je důležité vyvarovat se zbrklých rozhodnutí a raději nepřetržitě nesledovat pohyby na burze.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-08:48 Čeho by se teď majitelé akcií měli držet? Jak složité je to období i pro ty nejostřílenější obchodníky s akciemi? Co teď s jistotou platí? Jak důležité jsou zprávy, které například o výjimkách podává Donald Trump a jeho lidé? Bude tedy pro všechny důležité to, jakou si Spojené státy vytyčí pozici do budoucna?

08:48-15:30 Může být za strategií Spojených států skutečně nějaký výhled, který zemi přinese ekonomickou prosperitu? Jak Trumpovy manévry zvládá česká burza? Jaké akcie jsou v současné době pro obchodování nejbezpečnější? Odradí stávající situace některé lidi od investování do akcií?

15:30-20:21 Může být jiná cesta ukládání peněz na spořicí účty? Co může způsobit přetahovaná mezi USA a Čínou? Jak vysoký nárůst cen to může vyvolat? Nebo půjdou ceny naopak dolů kvůli přebytkům?

20:21-27:11 Je současná situace srovnatelná s krizemi, které jsme zažili dřív? Proč Federální rezervní systém (FED) nesnižuje sazby, jak doporučuje Trump? Jak velkou odpovědnost teď FED nese?

27:11-30:18 Bylo od začátku jasné, že Trump cla nastřelil úmyslně vysoko a čekal, co to vyvolá? Mohli situace využít lidé, kteří věděli, že Trump zatáhne za brzdu? Jak by bylo v takovém případě možné prokázat úmyslnou manipulaci s trhy?

