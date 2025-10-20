Spotlight

Foltýn: Cenzura tu není, jen kreténi, co o ní řvou. Moje korektnost končí u Putina

Matyáš Zrno Matyáš Zrno
včera
Těm, kteří mluví o cenzuře, jde jen o jedno: Zmanipulovat lidi do postoje, který je absolutně mimo realitu, myslí si bývalý vládní koordinátor strategické komunikace Otakar Foltýn. "Shamingem vytvoří obraz, který je sice nereálný, ale může být efektivní," říká.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-04:56 Co je úlohou vládního koordinátora strategické komunikace? Jak k tomu přistupoval Otakar Foltýn sám? Kde je hranice mezi popisem hrozeb a strašením?

04:56-10:07 Proč používat silné výrazy jako "šmejdi" nebo "radikálové" v oficiální komunikaci? Domnívá se, že Češi na emoce slyší víc než na umírněné vyjadřování?

10:07-16:27 Proč se Foltýn pouštěl do debat o cenzuře? Nebylo by lepší, aby byl koordinátor strategické komunikace vidět a slyšet méně?

16:27-19:22  Jak by se dala zajistit jednotná komunikace státu v krizi typu pandemie covidu-19? Patří do strategické komunikace i formulace základních hodnot státu?

19:22-25:05 Jaké "základní hodnotové" téma má stát komunikovat? Neměl by se člověk ve veřejné funkci vyjadřovat co nejkultivovaněji?

25:05-29:00 Jaké jsou konkrétní výsledky Foltýnovy práce? Jaké jsou základní hodnoty českého státu? Čemu se po odchodu z funkce koordinátora věnuje? Plánuje dál veřejně působit?

 
Spotlight Matyáš Zrno Otakar Foltýn
