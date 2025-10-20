Foltýn: Cenzura tu není, jen kreténi, co o ní řvou. Moje korektnost končí u Putina

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:06-04:56 Co je úlohou vládního koordinátora strategické komunikace? Jak k tomu přistupoval Otakar Foltýn sám? Kde je hranice mezi popisem hrozeb a strašením?
04:56-10:07 Proč používat silné výrazy jako "šmejdi" nebo "radikálové" v oficiální komunikaci? Domnívá se, že Češi na emoce slyší víc než na umírněné vyjadřování?
10:07-16:27 Proč se Foltýn pouštěl do debat o cenzuře? Nebylo by lepší, aby byl koordinátor strategické komunikace vidět a slyšet méně?
16:27-19:22 Jak by se dala zajistit jednotná komunikace státu v krizi typu pandemie covidu-19? Patří do strategické komunikace i formulace základních hodnot státu?
19:22-25:05 Jaké "základní hodnotové" téma má stát komunikovat? Neměl by se člověk ve veřejné funkci vyjadřovat co nejkultivovaněji?
25:05-29:00 Jaké jsou konkrétní výsledky Foltýnovy práce? Jaké jsou základní hodnoty českého státu? Čemu se po odchodu z funkce koordinátora věnuje? Plánuje dál veřejně působit?