Hematolog: Rakovina je organizovaný zločin. Ta nejhorší zabije i za pár týdnů

před 2 hodinami
Všichni máme v těle nějaké buňky, které mají potenciál stát se buňkami nádorovými. Stejně jako jsou lidé, kteří mají větší potenciál k tomu, aby se stali zločinci, říká vedoucí oddělení buněčné terapie Ústavu hematologie a krevní transfuze Robert Pytlík. "Proto je potřeba policie - stejně jako v těle, kdy tuto roli sehrávají určité buňky."

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:00‑04:41 Jaké mají lidé znalosti o krvi? Je důležité znát svou krevní skupinu? Jak v těle fungují jednotlivé buňky?

04:41-9:25 Jak se projevuje rakovina krve a jaké jsou její příznaky? V čem pacientům pomůže krevní obraz?

09:25-14:24 Kde si může pacient nechat vystavit krevní obraz? Jaké jsou v krevní onkologii nejčastější diagnózy? Jak se obor za posledních 30 let vyvinul? A jaké jsou ty nejmodernější způsoby léčby?

14:24-19:00 Jak probíhá léčba? Jaké jsou nežádoucí účinky? Jak lékaři sdělují pacientům diagnózu? Co by měl lékař při komunikaci s pacienty ovládat?

19:00-24:52 Jaká je úspěšnost vyléčení z nemocí, jako je dětská akutní leukémie? Jako roli hraje v léčbě pacientova povaha a psychika?

24:52-30:51 Kdy se dá pacient považovat za "vyléčeného"? Případ Madlenky a vlna solidarity dárců kostní dřeně - proč by lidé měli darovat kostní dřeň? Jaká jsou kritéria pro dárce v registru? Podle čeho se následně vhodný dárce vybírá?

30:51-33:20 Jaké má profesní sny? Má nějakou vysněnou léčebnou metodu, která čeká na své prosazení?

 
