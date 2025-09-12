Hluboký omyl. Ukrajinou to neskončí, varuje Ovčáček. V zemi byl s Pavlem Novotným

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:06-04:48 Proč se přestěhoval z Prahy do Hejnic? Kolik tam žije Ukrajinců? Co ho přivedlo k aktivní podpoře Ukrajiny?
04:48-09:38 Daří se mu přesvědčovat Zemanovy příznivce, aby podporovali Ukrajinu? Jak konkrétně pomáhá přes svůj nadační fond?
09:28-14:42 Jak si rozuměl s Pavlem Novotným na společné cestě do Kyjeva a Hostomelu? Reagoval nějak na jeho cestu Miloš Zeman? Zamiloval si Ukrajinu a co ho na ní nejvíc oslovilo?
14:42-19:18 Má ukrajinskou manželku - naučil se ukrajinsky? Jaké to bylo zažít velký letecký úder?
19:18-24:48 Vypráví Miloši Zemanovi o svých zkušenostech z Ukrajiny? Bere Zeman ruskou invazi jako osobní "zradu"? Změnil exprezident své postoje?
24:48-28:18 Vídá se se Zemanem pravidelně? Co dělá exprezident mimo svůj "úřední den"?
28:18-34:47 Udržuje Zeman styky i s bývalými spolupracovníky, kteří mají na Ukrajinu odlišné názory? Má "obyčejné" přátele mimo politiku? Co vlastně Ovčáčka změnilo?