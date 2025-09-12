Spotlight

Hluboký omyl. Ukrajinou to neskončí, varuje Ovčáček. V zemi byl s Pavlem Novotným

Matyáš Zrno Matyáš Zrno
před 7 hodinami
Lidem, kteří třeba nemají úplně vyhraněné názory na Ukrajinu, se snažím vysvětlovat, proč je i pro Česko důležité ji podporovat, říká někdejší tiskový mluvčí exprezidenta Zemana Jiří Ovčáček. "Pro nás je důležité už z hlediska duchovní, historické a kulturní propojenosti s Ukrajinou na ni nezapomínat."

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-04:48 Proč se přestěhoval z Prahy do Hejnic? Kolik tam žije Ukrajinců? Co ho přivedlo k aktivní podpoře Ukrajiny?

04:48-09:38 Daří se mu přesvědčovat Zemanovy příznivce, aby podporovali Ukrajinu? Jak konkrétně pomáhá přes svůj nadační fond?

09:28-14:42 Jak si rozuměl s Pavlem Novotným na společné cestě do Kyjeva a Hostomelu? Reagoval nějak na jeho cestu Miloš Zeman? Zamiloval si Ukrajinu a co ho na ní nejvíc oslovilo?

14:42-19:18 Má ukrajinskou manželku - naučil se ukrajinsky? Jaké to bylo zažít velký letecký úder?

19:18-24:48 Vypráví Miloši Zemanovi o svých zkušenostech z Ukrajiny? Bere Zeman ruskou invazi jako osobní "zradu"? Změnil exprezident své postoje?

24:48-28:18 Vídá se se Zemanem pravidelně? Co dělá exprezident mimo svůj "úřední den"?

28:18-34:47 Udržuje Zeman styky i s bývalými spolupracovníky, kteří mají na Ukrajinu odlišné názory? Má "obyčejné" přátele mimo politiku? Co vlastně Ovčáčka změnilo?

 
Spotlight Matyáš Zrno Spotlight Video Video Aktuálně.cz Obsah video Spotlight Matyáše Zrna
Následující videa
Mažte se "opalovákem". Každé ráno, 365 dní v roce, radí vystudovaný biochemik
29:51
Mažte se "opalovákem". Každé ráno, 365 dní v roce, radí vystudovaný biochemik
Nečas: Zklamaní voliči, vezměte rozum do hrsti. ANO chystá rozvrat veřejných financí
34:51
Nečas: Zklamaní voliči, vezměte rozum do hrsti. ANO chystá rozvrat veřejných financí
Teď jde o všechno, varuje Fiala před Rusy. V zásadní věci ale selhal, říká expert
37:16
Teď jde o všechno, varuje Fiala před Rusy. V zásadní věci ale selhal, říká expert
Stačí jedna špatná věta. Putinův režim vrací do hry sovětský teror s léčebnami
32:17
Stačí jedna špatná věta. Putinův režim vrací do hry sovětský teror s léčebnami
Mažte se "opalovákem". Každé ráno, 365 dní v roce, radí vystudovaný biochemik
29:51
Mažte se "opalovákem". Každé ráno, 365 dní v roce, radí vystudovaný biochemik
Nečas: Zklamaní voliči, vezměte rozum do hrsti. ANO chystá rozvrat veřejných financí
34:51
Nečas: Zklamaní voliči, vezměte rozum do hrsti. ANO chystá rozvrat veřejných financí
Teď jde o všechno, varuje Fiala před Rusy. V zásadní věci ale selhal, říká expert
37:16
Teď jde o všechno, varuje Fiala před Rusy. V zásadní věci ale selhal, říká expert
Stačí jedna špatná věta. Putinův režim vrací do hry sovětský teror s léčebnami
32:17
Stačí jedna špatná věta. Putinův režim vrací do hry sovětský teror s léčebnami
"Děti to berou jako džus." Kratom se na školách vymyká kontrole, varuje adiktoložka
18:44
"Děti to berou jako džus." Kratom se na školách vymyká kontrole, varuje adiktoložka
Obří problém, narodilo se nejméně dětí v historii. Gynekoložka varuje před neznalostí
37:23
Obří problém, narodilo se nejméně dětí v historii. Gynekoložka varuje před neznalostí
Debata Ekonomu: Větší podpora asistované reprodukce může zbrzdit demografickou krizi
45:16
Debata Ekonomu: Větší podpora asistované reprodukce může zbrzdit demografickou krizi
Brutálně zanedbané. Potřebujeme zásoby všeho, tvrdí po konci na obraně klíčový muž
39:46
Brutálně zanedbané. Potřebujeme zásoby všeho, tvrdí po konci na obraně klíčový muž
Dopadová studie ke Green Dealu existuje. Je to strašně nebezpečné, varuje poslanec
31:23
Dopadová studie ke Green Dealu existuje. Je to strašně nebezpečné, varuje poslanec