Jonák: Tři miliardy lidí topí uhlím nebo trusem. A my si v EU likvidujeme průmysl

Dokument Evropské komise s názvem Clean Industrial Deal si klade nesplnitelné cíle, zvlášť v době, kdy za hranicemi Evropské unie zuří válka, tvrdí člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy Petr Jonák. "Celý svět teď deglobalizuje – většina států a teritorií se výrazně víc zajímá o to, jak budou soběstačné ve strategických surovinách," upozorňuje.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-10:36 Chytila Evropa boj s klimatickou změnou za špatný konec? Proč vznikla Antverpská deklarace? Jak velký je rozdíl mezi Industrial Dealem a Clean Industrial Dealem? Jak se má v Evropě zajistit dekarbonizace zároveň s udržením průmyslu? Jak moc v Evropě zdražují energie emisní povolenky?

10:36-16:39 Co by měla Evropská unie dotovat ze svých příjmů? Je reálné do roku 2050 dosáhnout klimatické neutrality? Proč je pro evropské firmy obtížné plánovat?

16:39-22:19 Podaří se Evropě předehnat Čínu a USA a stát se lídrem v zelených technologiích? Proč z Evropy mizí i farmaceutický průmysl?

22:19-37:41 Kolik peněz ušetří evropským firmám snížení byrokracie? V jaké fázi je nyní dohoda o čistém průmyslu?