Dítě s 69 body není hloupé. Jen se v Praze nevešlo na gymnázium, říká ministr Bek

Jednotné přijímací zkoušky i maturity vyvolaly mezi rodiči emoce. Dochází k tomu každý rok, konstatuje ministr školství Mikuláš Bek (STAN). "My potřebujeme zásadní debatu o tom, jak mají být přijímačky organizované. Už dva roky říkáme, že by se ty testy měly konat na základních školách. A to ještě předtím, než se podává přihláška.“

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 00:06-06:21 Proč je špatně nastavený systém a kdo jiný než ministr školství s tím může něco udělat? Nevede se dialog vždy jen před volbami? Proč se už roky debatuje bezvýsledně? 06:21-10:22 Rodiče a žáci si stěžují na letošní testy, není ale chyba v celkové organizaci přijímacích zkoušek? Měly by je zajišťovat základní školy? Změní se skladba přijímacích zkoušek? 10:22-17:05 Je pro politiky školství skutečně priorita? Je MŠMT napříč politickým spektrem vnímáno jako důležitý resort? Proč bere nastupující učitel v Praze stejně jako na venkově, i když má daleko větší náklady? 17:05-20:42 Proč je problém na některých místech učitele udržet nebo je tam vůbec dostat? Budou moct o rozdělování peněz v rámci rozpočtu rozhodovat samotní ředitelé škol? Je zákon o vysokých školách demotivující pro jejich růst? 20:42-27:50 Existuje koncepce na udržení lidí ve školství? Jak učitele motivovat? Proč potřebujeme CERMAT? Bere CERMAT školám kompetenci připravit děti na přijímací zkoušky? Nejsou to peníze vyhozené oknem? 27:50-33:35 Jak o základních školách vypovídají celorepublikové výsledky dětí v přijímacích zkouškách na osmiletá gymnázia? Bylo by pro stát výhodné, aby co nejvíc dětí dosáhlo na vysokoškolské vzdělání? Nebere systém dětem šanci na dobré vzdělání? 33:35-38:17 Měl by mít stát možnost donutit zřizovatele škol k navyšování kapacit? Proč nereagoval na slova primátora Svobody o tom, že gymnázia jsou jen pro inteligentní lidi? 38:17-41:09 Co mají čekat příští rok maturanti, nebo studenti, kteří se chystají k přijímacím zkouškám?