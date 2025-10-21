Mobily stvořily nový problém. Ortoped varuje před "husím krkem" a kulatými zády

Pokud jde o trendy v obouvání, jsou dnešní maminky díky internetu velmi edukované. Ani často vyzdvihovaná barefoot obuv ale není ve všech případech ideální volbou, upozorňuje. Řeč je o noze, která má propadlou klenbu, vbočený kotník, široké přednoží, vbočený palec nebo třeba vysoký nárt, upřesňuje host Terezy Engelové.
"V takovém případě bosobota není úplně ideální, protože vlastně kopíruje tu vadu. V tom někdy maminky chybují, protože si myslí, že když budou na tuhle špatně založenou nohu používat bosobotu, tak tomu dítěti pomůžou. Spíš mu ale bohužel uškodí."
Jaká byla jeho hlavní témata?
00:06-04:34 Co je to artróza? Je pravda, že v zimě bolí klouby víc? Můžeme si za problémy s klouby a pohybovým aparátem částečně sami?
04:34-09:46 Projevuje se dnešní životní styl i na zdraví dětských kloubů? Co mohou dělat rodiče? Je u dětí zásadní i výběr bot?
09:46-15:50 S jakými vývojovými vadami nebo problémy u dětí se Jan Kubiče setkává v praxi nejčastěji? Co si myslí o chození naboso nebo barefoot obuvi?
15:50-20:09 Jak to, že artróza postihuje čím dál mladší lidi? Dá se vyhnout dědičné artróze?
20:09-24:21 Kdy si lidé obvykle uvědomí, že mají artrózu - v jakém stádiu poškození? Co dělat se začínajícími problémy? Existuje účinná léčba?
24:21-30:58 Jaké jsou trendy v léčbě? Může oboru ortopedie nějak pomoct umělá inteligence? Co Kubičeho za léta praxe nejvíc překvapilo?
30:58-33:40 Kdy je lepší operovat a kdy se zákroku vyhnout? Jsou některé staré metody stále nepřekonané?