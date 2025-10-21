Spotlight

Mobily stvořily nový problém. Ortoped varuje před "husím krkem" a kulatými zády

Tereza Engelová Tereza Engelová
před 8 hodinami
U dětí vídáme problémy v oblasti krční páteře. "Mají takzvaný husí krk, neboli předkloněnou hlavu dopředu, jak stále koukají na tablet nebo mobilní telefon. Potom mají také kulatá záda, což je spojené s nadměrným sezením u počítačů a nedostatkem aktivního pohybu,“ popisuje případy z praxe ortoped Jan Kubiče.

Pokud jde o trendy v obouvání, jsou dnešní maminky díky internetu velmi edukované. Ani často vyzdvihovaná barefoot obuv ale není ve všech případech ideální volbou, upozorňuje. Řeč je o noze, která má propadlou klenbu, vbočený kotník, široké přednoží, vbočený palec nebo třeba vysoký nárt, upřesňuje host Terezy Engelové.

"V takovém případě bosobota není úplně ideální, protože vlastně kopíruje tu vadu. V tom někdy maminky chybují, protože si myslí, že když budou na tuhle špatně založenou nohu používat bosobotu, tak tomu dítěti pomůžou. Spíš mu ale bohužel uškodí."

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-04:34 Co je to artróza? Je pravda, že v zimě bolí klouby víc? Můžeme si za problémy s klouby a pohybovým aparátem částečně sami?

04:34-09:46 Projevuje se dnešní životní styl i na zdraví dětských kloubů? Co mohou dělat rodiče? Je u dětí zásadní i výběr bot?

09:46-15:50 S jakými vývojovými vadami nebo problémy u dětí se Jan Kubiče setkává v praxi nejčastěji? Co si myslí o chození naboso nebo barefoot obuvi?

15:50-20:09 Jak to, že artróza postihuje čím dál mladší lidi? Dá se vyhnout dědičné artróze? 

20:09-24:21 Kdy si lidé obvykle uvědomí, že mají artrózu - v jakém stádiu poškození? Co dělat se začínajícími problémy? Existuje účinná léčba?

24:21-30:58 Jaké jsou trendy v léčbě? Může oboru ortopedie nějak pomoct umělá inteligence? Co Kubičeho za léta praxe nejvíc překvapilo?

30:58-33:40 Kdy je lepší operovat a kdy se zákroku vyhnout? Jsou některé staré metody stále nepřekonané?

 
