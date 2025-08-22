Spotlight

Ukrajinci vědí, kde jim evropští vojáci nepomůžou. Pojar líčí, jaký je J. D. Vance

Matyáš Zrno Matyáš Zrno
před 2 hodinami
Evropští vojáci by v případě vyslání na Ukrajinu určitě nezamířili na linii dotyku, kde přímo proti sobě stojí znepřátelené armády. Podle poradce vlády pro národní bezpečnost Tomáše Pojara tam Ukrajinci žádné takové vojáky ani nechtějí, protože vědí, že by se na ně nemohli spolehnout.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-04:45 Čeká nás skutečně posun k ukončení bojů? Existují už konkrétní plány na nasazení evropských vojáků na Ukrajině a znamenalo by to i účast Čechů? Nebyly by mezinárodní jednotky snadným terčem provokací?

04:45-08:03 Jaké budou bezpečnostní garance? Pokud bude Evropa pomáhat chránit ukrajinský vzdušný prostor, nehrozí přímý střet s Ruskem?

08:03-13:09 Vyloučil Donald Trump definitivně účast amerických vojáků na Ukrajině? Změnily se ruské požadavky, když už Kreml nemluví o demilitarizaci Ukrajiny? Dají se jednání unijních lídrů a Zelenského s Trumpem považovat za úspěch?

13:09-19:27 Jak se choval americký viceprezident JD Vance při jednáních za zavřenými dveřmi? Jsou Rusové v soukromí konstruktivnější než na veřejnosti? Mohou být sekundární sankce hlavním nástrojem tlaku na Moskvu?

19:27-25:15 Není už Kyjev na hranici vyčerpání? Je reálné, že Ukrajina odevzdá zbytek Doněcké oblasti výměnou za bezpečnostní garance?

25:15-30:48 Nebylo by ustoupení tlaku velmocí druhým Mnichovem? Jakou má Evropa a Ukrajina taktiku vůči Trumpovi? Jak vypadá přípravná fáze jednání v rámci koalice ochotných?

30:48-36:07 Panuje v koalici ochotných shoda? Kdo z evropských lídrů má největší vliv na Donalda Trumpa? Podařilo se zlepšit vztahy mezi Trumpem a Zelenským? 

36:07-40:53 Blíží se konec války? Je současnou evropskou strategií spíš čekat, až Putin udělá chybu, nebo aktivně podporovat Trumpa v jeho snaze válku ukončit?

 
