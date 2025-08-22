Ukrajinci vědí, kde jim evropští vojáci nepomůžou. Pojar líčí, jaký je J. D. Vance

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:06-04:45 Čeká nás skutečně posun k ukončení bojů? Existují už konkrétní plány na nasazení evropských vojáků na Ukrajině a znamenalo by to i účast Čechů? Nebyly by mezinárodní jednotky snadným terčem provokací?
04:45-08:03 Jaké budou bezpečnostní garance? Pokud bude Evropa pomáhat chránit ukrajinský vzdušný prostor, nehrozí přímý střet s Ruskem?
08:03-13:09 Vyloučil Donald Trump definitivně účast amerických vojáků na Ukrajině? Změnily se ruské požadavky, když už Kreml nemluví o demilitarizaci Ukrajiny? Dají se jednání unijních lídrů a Zelenského s Trumpem považovat za úspěch?
13:09-19:27 Jak se choval americký viceprezident JD Vance při jednáních za zavřenými dveřmi? Jsou Rusové v soukromí konstruktivnější než na veřejnosti? Mohou být sekundární sankce hlavním nástrojem tlaku na Moskvu?
19:27-25:15 Není už Kyjev na hranici vyčerpání? Je reálné, že Ukrajina odevzdá zbytek Doněcké oblasti výměnou za bezpečnostní garance?
25:15-30:48 Nebylo by ustoupení tlaku velmocí druhým Mnichovem? Jakou má Evropa a Ukrajina taktiku vůči Trumpovi? Jak vypadá přípravná fáze jednání v rámci koalice ochotných?
30:48-36:07 Panuje v koalici ochotných shoda? Kdo z evropských lídrů má největší vliv na Donalda Trumpa? Podařilo se zlepšit vztahy mezi Trumpem a Zelenským?
36:07-40:53 Blíží se konec války? Je současnou evropskou strategií spíš čekat, až Putin udělá chybu, nebo aktivně podporovat Trumpa v jeho snaze válku ukončit?