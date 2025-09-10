Nečas: Zklamaní voliči, vezměte rozum do hrsti. ANO chystá rozvrat veřejných financí

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:06-05:01 Sledujete letošní volební kampaň? Jak Nečas vnímá výrok Mirka Topolánka o "kreténech" mezi nástupci? Jak náročná je volební kampaň pro celostátního lídra?
05:01-09:41 Je tempo Andreje Babiše výjimečné? Závidí premiéru Petru Fialovi, nebo je rád, že už má politickou kariéru za sebou? Jak hodnotí v kampani soky Fialu a Andreje Babiše? Patří ke "zklamaným voličům" koalice Spolu?
09:41-14:52 Jak těžké je vládnout v tak složitém koaličním formátu? Má obavy z vítězství Babiše a jeho dopadu na směřování země?
14:52-19:50 Jak v koalicích skutečně fungují vztahy mezi většími a menšími partnery? Jak hodnotí Fialu coby politika a premiéra? Fungují v politice "nastrčené figury"?
19:50-24:44 Štvali ho jako premiéra novináři? Co je hlavní motivací vstoupit do politiky navzdory tlaku a možné kritice?
24:44-31:02 Jaké je to být premiérem: jakou šíři agendy musí člověk v takové funkci obsáhnout? Jakou roli hraje charisma premiéra? Setkával se na jednáních s "boucháním do stolu"?
31:02-34:43 Který styl řízení vlády je efektivnější: emotivní (Topolánek) či distingovaný (Fiala)? Dělal by na místě stávajícího předsedy vlády něco jinak?