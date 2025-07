"Největší strach měli rodiče." Ve filmu na motivy Kulínského září 15letá herečka

Brzy vstoupí do kin snímek Sbormistr, volně inspirovaný postavou Bohumila Kulínského, odsouzeného za zneužívání nezletilých dívek. "Nechtěl jsem spekulovat o vině nebo nevině – ta je myslím jasná," říká režisér snímku Ondřej Provazník. "Šlo o to, vykreslit specifický systém, který v takových kolektivech panuje, a ukázat kořeny toho, proč se často tato provinění nebo kauzy ukážou až po letech."

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-04:00 Není první promítání na karlovarském filmovém festivalu trochu risk? Je herečka Kateřina Falbrová z účasti na červeném koberci nervózní, nebo se těší? Jak vnímá pozornost veřejnosti?

04:00- 10:51 Jak mají lidé filmový příběh vnímat - do jaké míry je inspirovaný kauzou Bohumila Kulínského? Jak režisér rozhodoval o tom, z jakého úhlu pohledu pojme rozporuplnost vztahu pachatele a obětí?

10:51-15:55 Jak se mladá herečka o roli dozvěděla a nebála se tak náročného tématu? Bylo těžké přesvědčit ke spolupráci na projektu Kühnův dětský sbor?

15:55-21:41 Proč se režisér Ondřej Provazník rozhodl obsadit do role sbormistra slovenského herce Juraje Loje? Jak se Kateřina Falbrová na roli připravovala? Proč je u filmu důležitý koordinátor intimity?

21:41-26:58 Byl záměr obsadit do hlavních rolí herečky ve věku 13 a 15 let? Bylo na place víc neherců než profesionálů? Co bylo pro Kateřinu Falbrovou na natáčení nejzábavnější a co naopak nejtěžší?

26:58-31:30 Cítí se po zkušenosti s tímto tématem hlavní protagonistka odolnější vůči možnému zneužívání? Má být film edukativní?

31:30-35:43 Jakou vysněnou roli by si Kateřina Falbrová chtěla zahrát? Bojí se škatulky oběti?