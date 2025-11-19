Spotlight

Nesplnitelná podmínka z Hradu uvrhla Babiše do pasti. Advokát popisuje možné scénáře

Michaela Nováčková Michaela Nováčková
včera
Erotická videa údajně zachycující Jindřicha Rajchla otevřela spor, který už dávno není jen o soukromí. Podle advokáta Aleše Rozehnala jde především o to, zda politik žije v příkrém rozporu s hodnotami, které veřejně hlásá. Podobně nejasná hranice mezi osobním zájmem a výkonem veřejné funkce se ukazuje i u Andreje Babiše, jen v mnohem rozsáhlejším a právně složitějším měřítku.

Rozehnal připomíná, že ochrana soukromí politiků je slabší právě proto, že o sobě sami tvrdí, že jednají ve veřejném zájmu. Pokud se ale ukáže zásadní nesoulad mezi jejich soukromým chováním a tím, co prezentují jako své hodnoty, má podle právníka veřejnost právo o tom vědět.

"Pokud se politik hlásí k tradiční rodině a ke křesťanství a přitom provozuje skupinový sex, tak není úplně důvěryhodný," říká Rozehnal. Dodává, že taková situace vyvolává pochybnosti i o dalších jeho postojích.

Veřejný nebo soukromý?

V případném soudním sporu o zveřejnění videí bude zásadní, zda šlo skutečně o narušení soukromí. Rozehnal upozorňuje, že pokud byl materiál dlouhodobě veřejně dostupný na internetu, nejde o jeho nové zveřejnění. Odpovědnost těch, kdo na něj upozornili, se tím významně snižuje.

Důkazní břemeno v řízeních na ochranu osobnosti navíc leží na žalovaných, kteří musí prokázat, že měli pro zveřejnění veřejný zájem a že zasáhli do soukromí oprávněně.

Otázkou je i možná žaloba Rajchlovy manželky, která má být na videích rovněž zachycena. Na rozdíl od svého manžela není osobou veřejného zájmu, a její právo na ochranu soukromí je tedy silnější.

Podle Rozehnala by se však posuzovalo i to, zda sama dala souhlas s původní publikací. "Její postavení se odvíjí od toho, zda šlo o soukromé nebo veřejné video. Nemůže být obojí," vysvětluje.

Babiš a Agrofert

Ve zcela jiné rovině se odehrává vleklý spor o střet zájmů Andreje Babiše. Rozehnal zdůrazňuje, že zákon mu nezakazuje vlastnit Agrofert. Zakazuje jen to, aby firmy, v nichž drží přes 25 procent, pobíraly dotace nebo se účastnily veřejných zakázek.

"Bez těchto peněz by Agrofert skončil ve ztrátě. Je to pro něj neřešitelná situace," říká právník. Prodej holdingu podle něj nepřipadá v úvahu, už jen kvůli délce a složitosti transakce.

Situaci navíc vyostřil prezident Petr Pavel, který po Babišovi žádá, aby veřejně oznámil, jak svůj střet zájmů vyřeší. Rozehnal připomíná, že prezident postupuje v souladu s nálezem Ústavního soudu. Ten mu ukládá, aby ověřil, zda kandidát na premiéra splňuje povinnosti vyplývající ze zákona.

"Tím mu ale ukládá podmínku, kterou de facto nelze splnit," říká. Vzniká pat: Babiš nemá realistické řešení a současně nemůže ignorovat rostoucí tlak na transparentnost svého podnikání.

Poslechněte si celou epizodu Spotlight News s advokátem Alešem Rozehnalem na našem webu. Najdete ji také ve všech podcastových aplikacích.

 
Spotlight Michaela Nováčková Spotlight Video Video Aktuálně.cz Obsah politika video Spotlight News
Následující videa
Nejbrutálnější válka na světě není na Ukrajině. Evropě se její přístup může vymstít
30:50
Nejbrutálnější válka na světě není na Ukrajině. Evropě se její přístup může vymstít
Někdo to bude muset zaplatit. Česká armáda čelí krizi a politici mlčí, tvrdí Kofroň
23:31
Někdo to bude muset zaplatit. Česká armáda čelí krizi a politici mlčí, tvrdí Kofroň
Pithart: "Chyba" otevřela cestu Babišovi. Listopad nebyla revoluce, Havel dělal chyby
43:28
Pithart: "Chyba" otevřela cestu Babišovi. Listopad nebyla revoluce, Havel dělal chyby
Studentští vůdci: Šok otřásl Českem. Revoluci pomohla fake news, zásah byl brutální
47:06
Studentští vůdci: Šok otřásl Českem. Revoluci pomohla fake news, zásah byl brutální
Nejbrutálnější válka na světě není na Ukrajině. Evropě se její přístup může vymstít
30:50
Nejbrutálnější válka na světě není na Ukrajině. Evropě se její přístup může vymstít
Deset hlavních problémů současného stavebního zákona. Sledujte debatu HN
38:06
Deset hlavních problémů současného stavebního zákona. Sledujte debatu HN
Někdo to bude muset zaplatit. Česká armáda čelí krizi a politici mlčí, tvrdí Kofroň
23:31
Někdo to bude muset zaplatit. Česká armáda čelí krizi a politici mlčí, tvrdí Kofroň
Zapojte umělou inteligenci do práce ve firmě, jinak ji zaměstnanci zapojí sami
38:32
Zapojte umělou inteligenci do práce ve firmě, jinak ji zaměstnanci zapojí sami
Pithart: "Chyba" otevřela cestu Babišovi. Listopad nebyla revoluce, Havel dělal chyby
43:28
Pithart: "Chyba" otevřela cestu Babišovi. Listopad nebyla revoluce, Havel dělal chyby
Elektrifikace firemních flotil je maraton, ne sprint, říkají odborníci z byznysu
48:02
Elektrifikace firemních flotil je maraton, ne sprint, říkají odborníci z byznysu
Studentští vůdci: Šok otřásl Českem. Revoluci pomohla fake news, zásah byl brutální
47:06
Studentští vůdci: Šok otřásl Českem. Revoluci pomohla fake news, zásah byl brutální
Před 20 lety to "bouchlo". Kamiony z Číny zaplavily Evropu, český textil byl obětován
36:24
Před 20 lety to "bouchlo". Kamiony z Číny zaplavily Evropu, český textil byl obětován
Afrika už se hroutí. Evropě hrozí katastrofický scénář a média mlčí, tvrdí futurolog
37:48
Afrika už se hroutí. Evropě hrozí katastrofický scénář a média mlčí, tvrdí futurolog