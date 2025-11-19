Nesplnitelná podmínka z Hradu uvrhla Babiše do pasti. Advokát popisuje možné scénáře

Rozehnal připomíná, že ochrana soukromí politiků je slabší právě proto, že o sobě sami tvrdí, že jednají ve veřejném zájmu. Pokud se ale ukáže zásadní nesoulad mezi jejich soukromým chováním a tím, co prezentují jako své hodnoty, má podle právníka veřejnost právo o tom vědět.
"Pokud se politik hlásí k tradiční rodině a ke křesťanství a přitom provozuje skupinový sex, tak není úplně důvěryhodný," říká Rozehnal. Dodává, že taková situace vyvolává pochybnosti i o dalších jeho postojích.
Veřejný nebo soukromý?
V případném soudním sporu o zveřejnění videí bude zásadní, zda šlo skutečně o narušení soukromí. Rozehnal upozorňuje, že pokud byl materiál dlouhodobě veřejně dostupný na internetu, nejde o jeho nové zveřejnění. Odpovědnost těch, kdo na něj upozornili, se tím významně snižuje.
Důkazní břemeno v řízeních na ochranu osobnosti navíc leží na žalovaných, kteří musí prokázat, že měli pro zveřejnění veřejný zájem a že zasáhli do soukromí oprávněně.
Otázkou je i možná žaloba Rajchlovy manželky, která má být na videích rovněž zachycena. Na rozdíl od svého manžela není osobou veřejného zájmu, a její právo na ochranu soukromí je tedy silnější.
Podle Rozehnala by se však posuzovalo i to, zda sama dala souhlas s původní publikací. "Její postavení se odvíjí od toho, zda šlo o soukromé nebo veřejné video. Nemůže být obojí," vysvětluje.
Babiš a Agrofert
Ve zcela jiné rovině se odehrává vleklý spor o střet zájmů Andreje Babiše. Rozehnal zdůrazňuje, že zákon mu nezakazuje vlastnit Agrofert. Zakazuje jen to, aby firmy, v nichž drží přes 25 procent, pobíraly dotace nebo se účastnily veřejných zakázek.
"Bez těchto peněz by Agrofert skončil ve ztrátě. Je to pro něj neřešitelná situace," říká právník. Prodej holdingu podle něj nepřipadá v úvahu, už jen kvůli délce a složitosti transakce.
Situaci navíc vyostřil prezident Petr Pavel, který po Babišovi žádá, aby veřejně oznámil, jak svůj střet zájmů vyřeší. Rozehnal připomíná, že prezident postupuje v souladu s nálezem Ústavního soudu. Ten mu ukládá, aby ověřil, zda kandidát na premiéra splňuje povinnosti vyplývající ze zákona.
"Tím mu ale ukládá podmínku, kterou de facto nelze splnit," říká. Vzniká pat: Babiš nemá realistické řešení a současně nemůže ignorovat rostoucí tlak na transparentnost svého podnikání.
