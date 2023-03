Nová éra Aktuálně.cz. Otevřeným rozhovorem Witowské a Bartošové začíná Spotlight

Spotlight neboli světlo reflektoru. Videopořad moderátorek Světlany Witowské a Lindy Bartošové ve středu startuje na Aktuálně.cz. Zaměří se na důležité a inspirativní lidi, události a společenské fenomény. Ale i na ty, kterým se dostatečné pozornosti v mediálním světě nedostává, byť si ji zaslouží.

"Od pořadu čekám větší svobodu, jak ve výběru hostů a hostek, ve formě vedení rozhovorů, tak v podobě témat, která chceme přinášet a zvedat," říká Linda Bartošová ve speciálním úvodním rozhovoru, ve kterém se moderátorky Spotlightu vyzpovídaly navzájem.

S tím souhlasí i Světlana Witowská, podle které je třeba více ukazovat lidi, kteří za sebou mají zajímavý příběh nebo společnosti něco dobrého přináší. "Právě na ty bych ráda nasměrovala náš reflektor," prozrazuje směřování pořadu.

To ale neznamená, že se mezi hosty pořadu neobjeví ti, kterých bude potřeba ptát se "zostra". "Beru to tak u politiků. Jelikož je platíme z našich daní, tak od nich čekám, že se budou zodpovídat těm, kteří je platí. Zvláště pak u těch, kteří neříkají pravdu nebo manipulují s fakty, je třeba jít do hloubky a být na ně velmi tvrdý," dodává moderátorka.

Witowská, která dlouhá léta působila v České televizi, vnímá své působení mimo veřejnoprávní prostor jako "novou éru". A nová zkušenost to bude i pro Lindu Bartošovou, která si od médií dala několikaměsíční pauzu. "Ten čas mi pomohl na individuální úrovni. Tehdy jsem si řekla: tohle chci dělat, tohle mě baví, v tomhle se chci zlepšovat, taková novinářka chci být. Zde je moje místo a můžu něco přinést lidem," dodává s tím, že takový prostor jí přináší třeba právě formát rozhovorů.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

0:28 - 3:00 O osobnosti Světlany Witowské a odchodu z veřejnoprávního média. V čem bude Spotlight pro moderátorku jiný? Kdy má být rozhovor odlehčený a kdy ne?

3:10 - 7:00 O vystupování na sociálních sítích. Proč Světlanu Witowskou baví Instagram? A dá se podle Twitteru určovat nálada ve společnosti?

7:15 - 9:00 O vyjadřování novinářů na sítích v době prezidentských voleb. Jak Spotlight zajistí nestrannost v tématech týkajících se budoucího prezidenta a jeho okolí?

9:00 - 11:00 Proč si Linda Bartošová se Světlanou Witowskou vykají a co od společného projektu očekávají?

11:30 - 17:45 O vnímání krásy a jejím vlivu v dnešním světě. Co znamená pro Lindu Bartošovou? A jakou roli v jejím životě hrál feminismus?

17:45 - 20:20 O konci Lindy Bartošové v České televizi. Kdy poznala, že potřebuje pauzu?