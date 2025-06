Novinář Viet Tran: Tlak na Vietnamky je brutální. Rodina dokáže být nelítostná

Český novinář vietnamského původu Viet Tran si mentálně připadá víc jako Čech než jako Vietnamec. "K vietnamským kořenům jsem se nikdy moc nehlásil, minimálně do vysoké školy ne. Bylo to pro mě něco nepřirozeného. Chtěl jsem se integrovat do české společnosti," říká.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 00:07-04:44 Cítil se ve Vietnamu jako doma? Mluví lépe česky než vietnamsky? Čím se liší nos českého Vietnamce od "správného" vietnamského nosu? 04:44-10:59 Jaké jsou podmínky práce novináře ve Vietnamu? Co si Vietnamci připomínají 30. dubna a jak probíhá připomínka jinde ve světě? Jak dnes vnímají Spojené státy? Proč nemají rádi Číňany? 10:59-15:46 Jaké bylo jako Vietnamec vyrůstat na Hané? Co vedlo jeho rodiče k tomu, že se přestěhovali do tehdejšího Československa? 15:46-21:09 Mají Vietnamci mimořádného podnikatelského ducha, nebo je k podnikání vedou okolnosti? Měli jeho rodiče večerku? Nechtěl převzít rodinné podnikání? Co říkali rodiče na to, že se rozhodl stát novinářem? 21:09-24:01 Jak vypadá pravý vietnamský rodinný výslech? Dohazují mu rodiče nevěstu? Co rodina očekává od vietnamských dívek? 24:01-27:35 Fungují ještě vietnamské pěstírny a byznys s marihuanou?