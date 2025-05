Obezitolog: Je to revoluce, zhubnout může drtivá většina. Bez předpisu to nezkoušejte

To, co se v posledních pěti až sedmi letech odehrává, by se skutečně dalo nazvat revolucí v hubnutí, konstatuje obezitolog Martin Matoulek. "Dřív jsme měli v podstatě jediný lék na léčbu obezity a teď máme možnost vybírat podle mechanismu účinků," vysvětluje.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 00:06-05:50 Odehrává se revoluce v hubnutí? Otevřely léky jako Ozempic nové možnosti v boji s obezitou? Jsou takové léky vhodné pro každého? Jak dlouho terapie s novými léky trvá a kdy je u konce? 05:50-10:20 Jak velký byznys je to pro farmaceutické firmy? Hodí se tato léčba i pro morbidní obezitu? Jsou podobné léky stále jen na předpis? Jaké mohou být vedlejší účinky? 10:20-15:51 Jak působí léky na hubnutí na lidský organismus? V čem může být jejich užívání zrádné? Nejde o léčbu pro bohaté? 15:51-21:01 Zabývají se vědci genetickými předpoklady pro obezitu nebo hubenost? Jsou léky na hubnutí pouze v injekcích, nebo se pracuje na tabletách pro snazší užívání? 21:01-24:58 Pomohou léky na hubnutí i lidem, kteří nejsou v psychické pohodě? Jsou Češi obézní národ? Jaké je zlaté pravidlo pro úspěšné hubnutí?