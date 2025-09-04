Obří problém, narodilo se nejméně dětí v historii. Gynekoložka varuje před neznalostí

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:06-04:32 Proč v Česku klesá porodnost i plodnost a proč ženy odkládají první dítě do vyššího věku? Je v porodnictví víc mužů, nebo žen - a proč?
04:32-10:31 Jak se pokles porodnosti projevuje v porodnicích a "bojují" dnes pracoviště o rodičky? Řeší ženy v ambulanci, kdy a jak otěhotnět? Od jakého věku je vhodné s pacientkami mluvit o plánování rodičovství?
10:31-17:27 Jaký je z lékařského pohledu ideální věk pro otěhotnění a první porod? Kdy dává smysl uvažovat o zmrazení vajíček a kdy o IVF?
17:27-20:37 Co všechno proces zmrazení vajíček obnáší a je to záruka úspěchu? Jaké jsou šance otěhotnět s vlastními vajíčky po čtyřicítce? Jak velkou roli hraje psychika u neplodnosti?
20:37-26:19 Jaký je postoj lékařky k surogátnímu mateřství? Je dnes práce porodníka složitější než dřív? Je problémem porodnictví nedostatek personálu, nebo spíš administrativa?
26:19-31:20 Je nesoulad mezi porodním plánem a realitou spíš otázka komunikace, nebo nepředvídatelnosti porodu? Měla by mít rodička možnost vybrat si konkrétního porodníka?
31:20-37:50 Přirozený porod versus císařský řez: kdy co preferovat a proč? Co nejzajímavějšího z praxe přenesla do scénářů Ordinace v růžové zahradě?