"Obrovské rozčarování" kvůli Decroix. Můžeme zvážit odchod z vlády, varuje Nerudová

Bitcoinová aféra napáchala na reputaci České republiky v zahraničí škody, konstatuje europoslankyně z hnutí STAN Danuše Nerudová. Kolegové v europarlamentu mi klepou na rameno a ptají se, co se to u nás proboha děje. "Je to fatální selhání státu," dodává politička v rozhovoru se Zuzanou Tvarůžkovou.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 00:07-05:28 Dostala se místní bitcoinová kauza až do Bruselu? Dá se to kolegům v europarlamentu vysvětlit? Jak moc kauza poškodila reputaci celé vlády a České republiky? Kdo se na fatálním selhání státu podílel? Dá se věřit Pavlu Blažkovi, že chtěl získat peníze do rozpočtu? 05:28-10:00 Mělo nebo nemělo ministerstvo financí možnost to zastavit? Poškozuje kauza i koaliční partnery ODS? Nebylo by pro STAN nejvýhodnější odejít z vlády? Je STAN tak trochu v pasti? 10:00-16:44 Lze se divit Andreji Babišovi, že chce vyvolat hlasování o důvěře vládě? Má obavu, kdo na tom nakonec získá politické body? Jak turbulentní rok má za sebou? Musela slevit ze svých ambiciózních plánů? 16:44-20:27 Jak moc jí funkce europoslankyně změnila život? Jak se jí daří skloubit roli političky a matky? Chce se politice věnovat dál? Chce se pořád stát prezidentkou? Daří se Petru Pavlovi spojovat rozdělenou společnost? 20:27-27:17 Jak se dívá na přijetí české přijetí eura? Bála se vláda euro prosadit? Je pro Česko políček, že do eurozóny už může vstoupit i Bulharsko? V čem spočívá kauza Erasmus+, o které informuje na svých sociálních sítích? 27:17-29:09 Je na vině systémový problém? Daří se jí komunikovat s občany? A jak se jí žije v Bruselu, který trápí bezpečnostní problémy?