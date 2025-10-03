Ondřej Sokol: Už nechci pracovat s ko***ama. Korektnost vraždí humor

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:06-04:32 Jaké to je, bydlet bez signálu? Jak je na tom Ondřej Sokol se sociálními sítěmi a technologiemi? Jak sociální sítě pomohly pořadu Partička?
04:32-11:05 Omezuje korektnost humor? Jak složité je v improvizaci udržet kurz? Kde je hranice mezi trapností a vtipnou pointou? Je potřeba si v humoru dávat pozor, aby člověk někoho neranil?
11:05-14:08 Dokáže si vybírat projekty tak, aby pracoval jen tam, kde je mu dobře? Vybírá si herce i podle povahy a týmového ducha? Co při vedení herců považuje za nejdůležitější?
14:08-16:50 Jaké herecké vlastnosti nemá rád a jaké naopak oceňuje? Je mezi "světovými" a českými herci zásadní rozdíl?
16:50-21:10 Čím ho nejvíc zaujalo herectví Johna Malkoviche? V čem je londýnská divadelní scéna jiná a inspirativní? Je u nás díky dotacím větší tvůrčí svoboda než v komerčním Londýně?
21:10-29:36 Proč si vybral k režírování hru Komuna a jaké jsou na ni divácké ohlasy? Vnímá dnes lásku jinak než před dvaceti či třiceti lety? Jsou dnes vztahy složitější než dřív?
29:36-34:15 Má divadlo stále sílu zasahovat do veřejné debaty? Máme autory schopné psát dobrou politickou satiru? Jaký je Sokolův režijní sen?
34:15-37:19 Plánuje se vrátit k filmu jako režisér? Cítí odpovědnost vůči investorům? Kdy prožívá nejšťastnější chvíle?