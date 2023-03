Ovčáček: Stydím se za to, co jsem dělal. Nenávist je můj největší hřích

Na Pražském hradě má už téměř vše sbaleno. Dokonce začal před prezidentskými volbami, protože by ve své roli už déle zůstat nechtěl, připouští Jiří Ovčáček, mluvčí končícího prezidenta republiky Miloše Zemana. Odcházet z hradní kanceláře bude s dobrým pocitem, i když udělal chyby, jak přiznává v pořadu Spotlight.

"Určitě budu mít dobrý pocit, že jsme prošli různými těžkými obdobími bez ztráty kytičky, ačkoliv to bylo někdy velmi těžké období," pochvaluje si Ovčáček v rozhovoru se Světlanou Witowskou. Uznává ale, že se měl v některých případech jako tiskový mluvčí mírnit. Třeba při slovech o "mediální žumpě" nebo při jiných výpadech proti novinářům.

"Stydím se za to," přiznává Ovčáček v pořadu Spotlight s tím, že si uvědomuje, jak přispěl k vyhrocení společenských debat. "Já byl takový pes obranář pana prezidenta. Přiznávám to otevřeně a uvažuji tak při odchodu z funkce. Myslím, že některá slova jsem neměl používat," pokračuje.

Zemanův mluvčí odmítá, že by jeho práci nebo samotné rozhodování Miloše Zemana někdy ovlivňoval kdokoliv z hradního okolí. Především pak kancléř Vratislav Mynář nebo prezidentův poradce Martin Nejedlý.

Jaký k nim má Ovčáček vztah? "Jsou to kolegové. Lidé, se kterými jsem prožil skoro deset let na Pražském hradě a nezříkám se jich. Nejsem ten typ člověka, který by veřejně odsuzoval," odpovídá na otázku, jestli se s nimi bude i po odchodu z funkce stýkat.

V rozhovoru se Světlana Witowská mimo jiné ptá i na Ovčáčkův vztah k víře. "Největší hřích je, když pocítíte v srdci k nějakému člověku nenávist nebo nelibost. Mně se to stalo a moc jsem se toho lekl," přiznává šéf tiskového odboru prezidenta republiky.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

0:30 - 3:40 O konci ve funkci hradního mluvčího. Jak svou práci Ovčáček hodnotí?

3:40 - 8:00 Jak dnes mluvčí prezidenta Zemana vnímá své dřívější vyjadřování na konto médií? A jak zpětně hodnotí hradní komunikaci v době, kdy byl prezident hospitalizován?

8:00 - 12:50 Dával Jiřímu Ovčáčkovi jako mluvčímu někdo pokyny? A jaký je jeho vztah k hradnímu kancléři Vratislavu Mynářovi a prezidentovu poradci Martinu Nejedlému?

12:50 - 14:10 Souhlasí vždy Miloš Zeman s tím, co píše Jiří Ovčáček na sociální sítě a jak komunikuje s médii?

14:25 - 15:35 O tom, jakou roli hraje v životě Jiřího Ovčáčka víra. Co je jeho největší hřích? A naštval se na něj někdy Miloš Zeman?

15:35 - 18:25 Jak si Hrad vybíral média, kterým dá prezident rozhovor? A proč se prezident vyhýbal těm veřejnoprávním?

18:25 - 23:30 Měl Ovčáček se Zemanem někdy krizi? A jak vnímá jeho výroky směrem k Rusku?

23:30 - 26:25 Umí se Miloš Zeman omluvit? A jaké plány má Jiří Ovčáček do budoucna?