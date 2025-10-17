Pedagog Tichý: Lidé o tom nechtějí mluvit. Ale dění za covidu má fatální následky

Podle Tichého se na téma pandemie žádná odborná debata mezi pedagogy nebo na úrovni ministerstva aktuálně nevede. Kdykoliv téma sám otevře, reakce je prý taková, že o tom nikdo nechce mluvit a ani na to vzpomínat.
Přiznává, že i na něj měly lockdowny negativní dopad, a proto se v těžkých chvílích vrhl na meditaci. Své zkušenosti se seberozvojem pak zkusil přenést i mezi žáky.
"Někdy to bylo úplně tragické. Ta práce s dětmi po covidu mi připomínala aktivizaci seniorů. Neměly chuť do života a to bylo opravdu strašně smutné," popisuje s tím, že studenti jsou po izolaci dlouhodobě kontaktnější. "Objímají se na potkání. Sedí a drží se kolem ramen, to by za nás bylo nemyslitelné."
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:06-05:08 Zhoršuje se duševní zdraví studentů? Proč si Tichý myslí, že o sobě dnešní dospívající "až moc přemýšlejí"? Pomohl by zákaz mobilních telefonů?
05:08-09:55 Je škola spoluzodpovědná za duševní zdraví žáků? Sehrála klíčovou roli u vzestupu úzkostí a sebevražd pandemie covidu? Jak stát reagoval na protesty proti zavírání škol?
09:55-15:06 Proč bylo Gymnázium Přírodní škola během pandemie tak vidět a slyšet? Bylo možné pozorovat dopady na děti "v přímém přenosu"? Probíhá odborná a resortní debata o alternativních přístupech ve školství?
15:06-20:03 Řešily školy během online výuky systematicky psychohygienu studentů? Proč vznikla kniha Meditace je legrace? Ztratily děti s covidem chuť do života?
20:03-26:40 Dá se ve škole učit meditace a práce s pozorností? Jaká je zpětná vazba studentů na psychohygienu ve škole? Co nejdůležitějšího by si měl student ze školy odnést?
26:40-31:11 Má být škola chápavá nebo zocelovat drilem? Má náš školský systém připravit děti na rychle se měnící dobu?
31:11-36:25 Revize RVP zdůrazňuje kritické myšlení, spolupráci a kreativitu - jsou na takovou výuku školy skutečně připravené? Co bude cílem odborných debat na toto téma?