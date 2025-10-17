Spotlight

Pedagog Tichý: Lidé o tom nechtějí mluvit. Ale dění za covidu má fatální následky

Tereza Engelová Tereza Engelová
před 2 hodinami
"Ta opatření a způsob, kterým k tomu naše vláda přistoupila, byly opravdu tragické," vzpomíná na období pandemie covidu-19 pedagog a zakladatel Gymnázia Přírodní škola František Tichý. "Sociální izolace v tomto věku je naprosto fatální. A k tomu došlo."

Podle Tichého se na téma pandemie žádná odborná debata mezi pedagogy nebo na úrovni ministerstva aktuálně nevede. Kdykoliv téma sám otevře, reakce je prý taková, že o tom nikdo nechce mluvit a ani na to vzpomínat.

Přiznává, že i na něj měly lockdowny negativní dopad, a proto se v těžkých chvílích vrhl na meditaci. Své zkušenosti se seberozvojem pak zkusil přenést i mezi žáky.

"Někdy to bylo úplně tragické. Ta práce s dětmi po covidu mi připomínala aktivizaci seniorů. Neměly chuť do života a to bylo opravdu strašně smutné," popisuje s tím, že studenti jsou po izolaci dlouhodobě kontaktnější. "Objímají se na potkání. Sedí a drží se kolem ramen, to by za nás bylo nemyslitelné."

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-05:08 Zhoršuje se duševní zdraví studentů? Proč si Tichý myslí, že o sobě dnešní dospívající "až moc přemýšlejí"? Pomohl by zákaz mobilních telefonů?

05:08-09:55 Je škola spoluzodpovědná za duševní zdraví žáků? Sehrála klíčovou roli u vzestupu úzkostí a sebevražd pandemie covidu? Jak stát reagoval na protesty proti zavírání škol?

09:55-15:06 Proč bylo Gymnázium Přírodní škola během pandemie tak vidět a slyšet? Bylo možné pozorovat dopady na děti "v přímém přenosu"? Probíhá odborná a resortní debata o alternativních přístupech ve školství?

15:06-20:03 Řešily školy během online výuky systematicky psychohygienu studentů? Proč vznikla kniha Meditace je legrace? Ztratily děti s covidem chuť do života?

20:03-26:40 Dá se ve škole učit meditace a práce s pozorností? Jaká je zpětná vazba studentů na psychohygienu ve škole? Co nejdůležitějšího by si měl student ze školy odnést?

26:40-31:11 Má být škola chápavá nebo zocelovat drilem? Má náš školský systém připravit děti na rychle se měnící dobu?

31:11-36:25 Revize RVP zdůrazňuje kritické myšlení, spolupráci a kreativitu - jsou na takovou výuku školy skutečně připravené? Co bude cílem odborných debat na toto téma?

 
Spotlight Tereza Engelová Spotlight Video Video Aktuálně.cz Obsah video Spotlight Terezy Engelové
Následující videa
"Absolutní nesmysl." S jednou panickou atakou se k psychiatrovi nechodí, říká Kasal
30:15
"Absolutní nesmysl." S jednou panickou atakou se k psychiatrovi nechodí, říká Kasal
"Je to strašně přeceněné." Programátor cupuje "hype" kolem umělé inteligence
32:48
"Je to strašně přeceněné." Programátor cupuje "hype" kolem umělé inteligence
Komentátoři nejen o katastrofě s Turkem: Jednání zastírá, o co jde Babišovi především
38:09
Komentátoři nejen o katastrofě s Turkem: Jednání zastírá, o co jde Babišovi především
Přijde tvrdý náraz. Ekonom vykreslil krizové scénáře Babišova rozhazování
26:03
Přijde tvrdý náraz. Ekonom vykreslil krizové scénáře Babišova rozhazování
"Absolutní nesmysl." S jednou panickou atakou se k psychiatrovi nechodí, říká Kasal
30:15
"Absolutní nesmysl." S jednou panickou atakou se k psychiatrovi nechodí, říká Kasal
Kolik si z Dukovan ukousnou české firmy? Pomůže jim nové pojištění EGAP
1:15:10
Kolik si z Dukovan ukousnou české firmy? Pomůže jim nové pojištění EGAP
"Je to strašně přeceněné." Programátor cupuje "hype" kolem umělé inteligence
32:48
"Je to strašně přeceněné." Programátor cupuje "hype" kolem umělé inteligence
Komentátoři nejen o katastrofě s Turkem: Jednání zastírá, o co jde Babišovi především
38:09
Komentátoři nejen o katastrofě s Turkem: Jednání zastírá, o co jde Babišovi především
Co bude s Turkem a celou vládou? Macinka i hlavní aktér jednali s Babišem
Co bude s Turkem a celou vládou? Macinka i hlavní aktér jednali s Babišem
Přijde tvrdý náraz. Ekonom vykreslil krizové scénáře Babišova rozhazování
26:03
Přijde tvrdý náraz. Ekonom vykreslil krizové scénáře Babišova rozhazování
Debata HN: Nižší likvidita, větší výnosy. Jak investovat do private equity fondů?
53:27
Debata HN: Nižší likvidita, větší výnosy. Jak investovat do private equity fondů?
Putinův režim ji chtěl ve vězení zničit. „Jenže udělali chybu,“ popisuje Skočilenková
34:25
Putinův režim ji chtěl ve vězení zničit. „Jenže udělali chybu,“ popisuje Skočilenková
Dřevostavby, nebo cihly? Na tom nezáleží, hlavně ať už se v Česku začne stavět
53:30
Dřevostavby, nebo cihly? Na tom nezáleží, hlavně ať už se v Česku začne stavět