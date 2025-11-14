Před 20 lety to "bouchlo". Kamiony z Číny zaplavily Evropu, český textil byl obětován

Za komunismu Českoskolvensko vyváželo textil do mnoha zemí RVHP, upozorňuje Donátová s tím, že v letech 2005 až 2008 byl český textilní průmysl de facto obětován uvolněním kvót pro dovoz laciného čínského textilu. "To byly - nebo dodnes jsou - kamiony rychlého, levného oblečení, kterému jako návrhář nemůžete konkurovat cenou ani množstvím."
S tím, že zadávání textilní výroby přímo v České republice je v současné době extrémně obtížné, souhlasí i Natálie Dufková. Pro malého tvůrce je to téměř nereálné, konstatuje. Situace je podle ní lepší v sousedním Polsku, v Portugalsku nebo třeba v Itálii. Ceny materiálů jsou ale s čínskou produkcí nesrovnatelné.
Pro začínající návrháře je podle Dufkové nejtěžší to, že nemají příležitost k uplatnění. Není tu totiž firma, do které by se dalo jít pracovat. Musíte leda založit vlastní malé podnikání, k čemuž musíte mít nějaký kapitál a touhu podnikat, shrnuje.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:07-06:09 Umí být Češi "šik"? Je móda součástí naší kultury? Dávají Češky přednost pohodlí?
06:09-10:18 Přizpůsobuje se módní průmysl trendu praktičnosti? Proč jsme ztratili postavení textilní velmoci? Měly české textilky šanci přežít? Byla hlavní překážkou cena práce?
10:18-15:50 Jsou okolní státy v lokální výrobě dál? Jak těžké jsou dnes začátky pro mladé návrháře a návrhářky? Jak se v 90. letech získávala praxe?
15:50-21:05 Jak covid změnil celé odvětví a chování zákazníků? Jaké největší překážky návrhářům stojí v cestě dnes? Jak a kde se shánějí materiály?
21:05-27:47 V čem je pro zákazníka přidaná hodnota malé značky? Jakou roli hrají v marketingu veletrhy? Je možné uspět v zahraničí - jaké má mladá značka reálné možnosti v mezinárodní konkurenci?
27:47-33:19 Nakolik rozhoduje "jinakost" o úspěchu doma i venku? Je větší výzvou oblékat ženy mimo konfekční velikosti?
33:19-36:09 Vrací se kult hubených modelek? Jak vidí Ilona Donátová a Natálie Dufková budoucnost české módy? Zvítězí kvalita nad kvantitou?