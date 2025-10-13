Přijde tvrdý náraz. Ekonom vykreslil krizové scénáře Babišova rozhazování

Hlavní ekonom společnosti XTB Pavel Peterka tvrdí, že plošné škrty ve výši pěti procent, které vítěz voleb sliboval a ze kterých by nějaké peníze mohly v rozpočtu zůstat, by ale vystačily sotva na slibované zvýšení platů ve státní sféře.
Sliby v podobě vyšší rodičovské, vyšších důchodů, vyšších platů učitelů, vojáků či hasičů anebo levnější energie spočítal na stovky miliard korun.
"Pokud by se na základě toho, nebo respektive pokud by tento nárůst výdajů nebyl kryt nějakými dodatečnými příjmy, případně nějakými škrty, tak se vracíme k deficitům okolo 400 až 500 miliard ročně," říká Peterka.
A pokud by se tohle dělo tři čtyři roky, zhoršení ratingu přijde a ono může přijít i podstatně dřív, dodává Peterka. Pak by se ale drasticky zvýšily náklady na státní dluh a výhoda v podobě nižšího zadlužení vůči ekonomice, kterou se Česko na rozdíl od jiných zemí EU stále může chlubit, by velmi rychle zmizela.
Nová vláda pak má na výběr. Může škrtat výdaje nebo si na veškeré plány půjčit, říká Peterka s tím, že druhá varianta je pravděpodobnější.
Ostatně na zmíněné tiskové konferenci šéf hnutí ANO už řekl, že je potřeba změnit zákon o rozpočtové odpovědnosti. Bez něj zvýšit výdaje, aniž by se k tomu našly dodatečné příjmy, nelze.
Peterka mluví o mejdanu na dluh, který ale může končit velmi bolestivě.
Češi podle Peterky mohou mít skutečně víc peněz v peněženkách, pokud by na většinu předvolebních slibů došlo. O to tvrdší pak bude náraz. A zvýšení daní bychom se pak nevyhnuli, tvrdí ekonom.
"Pokud nechceme zvyšovat daně zaměstnancům, kteří už jsou tak tvrdě zdaněni, tak se musíme podívat do těch ostatních oblastí. Vylučovací metodou prostě dojdeme k tomu, že se bude danit velmi pravděpodobně více majetek a velmi pravděpodobně skupina živnostníků a částečně i firmy," tvrdí Peterka.
Vyšší daně pak podle něj mohou spadnout jako nevyhnutelné opatření až na vládu, která přijde po Babišovi.
"Je dost možné, že příští volební program, který vyhraje volby, bude programem, který řekne, no ano, my skutečně přiznáváme tu realitu, že pokud chceme poskytovat tento objem veřejných statků a platit tolik lidí ve státním sektoru, tak to stojí tolik peněz a tomu odpovídá vyšší nebo tahle přísnější daňová politika," naznačuje.
