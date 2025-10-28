Spotlight

Šel bourat staletou říši. Masaryk riskoval vše a byl bezohledně statečný, říká Velek

Matyáš Zrno Matyáš Zrno
před 11 hodinami
To, že vznikla republika, nebylo překvapení ani šok, myslí si historik Luboš Velek z Masarykova ústavu Akademie věd. „Spíš byla otázka, kdo se toho nového státu zmocní,“ dodává. Podle hosta Matyáše Zrna je ale potřeba říct, že bez první světové války by byl zánik Rakouska-Uherska a vznik českého státu nemyslitelný.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-04:21 Jak moc byl vznik Československa dílem náhody a nakolik byl nevyhnutelným výsledkem historických procesů? Pomohli si Češi rozbitím Rakouska-Uherska? Nebyli Slováci v českém projektu spíš "vedlejším produktem"?

04:21-10:04 Byl pro obyčejné lidi mimo Prahu 28. říjen 1918 šok? Mohli jsme skončit jako "republika rad"? Došlo ke změně spíše evolučně než revolučně? Konaly se po roce 1918 nějaké čistky? Jaký byl mentální přerod lidí?

10:04-15:19 Potvrdily dějiny, že ke kolektivní bezpečnosti vedly až dvě světové války? Byl šok z první světové války hlavním motorem změny? Byla v raném Československu reálná hrozba revoluce bolševického typu?

15:19-22:11 Opírala se republika o represivní nástroje zděděné z monarchie? Šlo etnické problémy řešit jinak než odsunem? Měl Karel Kramář větší nárok na titul "vůdce národa" než Masaryk?

22:11-27:07 Jak anexe Bosny a Hercegoviny roku 1908 ilustruje nedemokratičnost monarchie? Stal se Masaryk vůdcem národa díky exilu a možnostem, které mu dal? Je pravda, že Masarykův syn Jan bojoval v rakousko-uherské armádě?

27:07-34:43 Jak se na poválečných pomnících odráží poměr legionářů a c. k. vojáků? Kdy padlo definitivní rozhodnutí, že nový stát bude republikou a ne monarchií? Kladly 28. října rakouské orgány a armáda nějaký odpor?

34:43-41:37 Nebylo riskantní převzít převážně německá území a vytvořit mnohonárodnostní stát? Byla první republika skutečně "zlatá" - ekonomicky i životní úrovní - ve srovnání s pozdním Rakouskem-Uherskem? Jak s tím vším zamíchala velká hospodářská krize?

 
Spotlight Matyáš Zrno Spotlight Video Video Aktuálně.cz Obsah video Spotlight Matyáše Zrna
Následující videa
Elitní vyjednavač Dolník: Putin ví, o co Trumpovi jde. A maximálně toho využívá
29:59
Elitní vyjednavač Dolník: Putin ví, o co Trumpovi jde. A maximálně toho využívá
Z nahé seznamky je fenomén. Modelky z OnlyFans tam nejdou pro slávu, říká Timková
32:47
Z nahé seznamky je fenomén. Modelky z OnlyFans tam nejdou pro slávu, říká Timková
Terapeutka: I pěst do polštáře pomůže. Spolknutá naštvanost vede k hlubším problémům
32:12
Terapeutka: I pěst do polštáře pomůže. Spolknutá naštvanost vede k hlubším problémům
Mobily stvořily nový problém. Ortoped varuje před "husím krkem" a kulatými zády
33:47
Mobily stvořily nový problém. Ortoped varuje před "husím krkem" a kulatými zády
Elitní vyjednavač Dolník: Putin ví, o co Trumpovi jde. A maximálně toho využívá
29:59
Elitní vyjednavač Dolník: Putin ví, o co Trumpovi jde. A maximálně toho využívá
Odebírat levnou elektřinu a ukládat ji. Chytré řízení ušetří i dvě třetiny nákladů
43:57
Odebírat levnou elektřinu a ukládat ji. Chytré řízení ušetří i dvě třetiny nákladů
"Ženy toho zvládnou hodně, hejtům se směju." Farmářka s motorovkou boří stereotypy
18:49
"Ženy toho zvládnou hodně, hejtům se směju." Farmářka s motorovkou boří stereotypy
Z nahé seznamky je fenomén. Modelky z OnlyFans tam nejdou pro slávu, říká Timková
32:47
Z nahé seznamky je fenomén. Modelky z OnlyFans tam nejdou pro slávu, říká Timková
Češi renovují pohledem přes plot. Zbytečně jim kvůli tomu rostou účty
1:04:55
Češi renovují pohledem přes plot. Zbytečně jim kvůli tomu rostou účty
Terapeutka: I pěst do polštáře pomůže. Spolknutá naštvanost vede k hlubším problémům
32:12
Terapeutka: I pěst do polštáře pomůže. Spolknutá naštvanost vede k hlubším problémům
Mobily stvořily nový problém. Ortoped varuje před "husím krkem" a kulatými zády
33:47
Mobily stvořily nový problém. Ortoped varuje před "husím krkem" a kulatými zády
Foltýn: Cenzura tu není, jen kreténi, co o ní řvou. Moje korektnost končí u Putina
29:08
Foltýn: Cenzura tu není, jen kreténi, co o ní řvou. Moje korektnost končí u Putina
Pedagog Tichý: Lidé o tom nechtějí mluvit. Ale dění za covidu má fatální následky
36:33
Pedagog Tichý: Lidé o tom nechtějí mluvit. Ale dění za covidu má fatální následky