"Putin zavolá Babišovi..." Zase tu budou tanky, když se nebudeme bránit, říká Fiala

před 15 hodinami
To, co zažívám letos, jsem zažíval i v roce 2021, říká těsně před volbami premiér Petr Fiala. Lidem na mítincích prý radí, aby si nenechali namluvit, že už je rozhodnuto a že demokratické strany nemají šanci. "Když lidé ztratí víru v demokratický vývoj a ve strany, které ho reprezentují, tak to špatně dopadne," tvrdí v dalším předvolebním Spotlightu.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-04:17 O co "všechno" jde v těchto volbách. Andrej Babiš už čtyři roky vládl a "ruskou gubernií" jsme se nestali. V čem je dnes riziko jiné? Neuvažuje Spolu o koalici s Andrejem Babišem?

04:17-09:08 Věří Fiala, že jeho koalice ve volbách hnutí ANO porazí? Jaké konkrétní proruské kroky by podle něj vláda ANO s Tomiem Okamurou a Kateřinou Konečnou udělala? Podpořil by Babiš referendum o vystoupení z Evropské unie?

09:08-13:55 S kým by Fiala případně nejraději sestavil vládu? Nebyla by velmi těsná pětikoalice politickou sebevraždou? Platí podle něj stále, že Green Deal je realita a měl by být využit k modernizaci tuzemské ekonomiky?

13:55-18:16 Lze ještě něco dělat s emisními povolenkami? Nemůže se evropská klimatická politika během pár let zásadně změnit?

18:16-22:43 Stihne čtyřkoalice ještě předložit sociálně-klimatický plán, který má mírnit dopady ETS2? Proč i přes slib, že tomu tak nebude, Fialova vláda zvýšila koncesionářské poplatky za rozhlas a televizi? Proč je model veřejnoprávních médií a jejich financování stále relevantní?

22:43-29:02 Proč vláda navzdory slibům zvýšila daně? Nezasáhlo zvýšení odvodů OSVČ nejvíc pravicové voliče?

29:02-32:20 Stojí si za windfall tax na energetické firmy, když jiné "válečně" profitující sektory zůstaly ušetřeny? Baví Petra Fialu kampaň, nebo už odpočítává dny do voleb?

 
