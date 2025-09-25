"Putin zavolá Babišovi..." Zase tu budou tanky, když se nebudeme bránit, říká Fiala

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:06-04:17 O co "všechno" jde v těchto volbách. Andrej Babiš už čtyři roky vládl a "ruskou gubernií" jsme se nestali. V čem je dnes riziko jiné? Neuvažuje Spolu o koalici s Andrejem Babišem?
04:17-09:08 Věří Fiala, že jeho koalice ve volbách hnutí ANO porazí? Jaké konkrétní proruské kroky by podle něj vláda ANO s Tomiem Okamurou a Kateřinou Konečnou udělala? Podpořil by Babiš referendum o vystoupení z Evropské unie?
09:08-13:55 S kým by Fiala případně nejraději sestavil vládu? Nebyla by velmi těsná pětikoalice politickou sebevraždou? Platí podle něj stále, že Green Deal je realita a měl by být využit k modernizaci tuzemské ekonomiky?
13:55-18:16 Lze ještě něco dělat s emisními povolenkami? Nemůže se evropská klimatická politika během pár let zásadně změnit?
18:16-22:43 Stihne čtyřkoalice ještě předložit sociálně-klimatický plán, který má mírnit dopady ETS2? Proč i přes slib, že tomu tak nebude, Fialova vláda zvýšila koncesionářské poplatky za rozhlas a televizi? Proč je model veřejnoprávních médií a jejich financování stále relevantní?
22:43-29:02 Proč vláda navzdory slibům zvýšila daně? Nezasáhlo zvýšení odvodů OSVČ nejvíc pravicové voliče?
29:02-32:20 Stojí si za windfall tax na energetické firmy, když jiné "válečně" profitující sektory zůstaly ušetřeny? Baví Petra Fialu kampaň, nebo už odpočítává dny do voleb?