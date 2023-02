Odkrývali jsme příběhy celých rodin. Co kdo dělal, když je to chytlo, popisuje hasič

Misi takového rozsahu ještě nezažil. Minimálně co do počtu těch, po kterých záchranáři v sutinách pátrali, přiznává ve Spotlightu koordinátor týmu USAR a pražský hasič Jiří Kubeš. Minulý týden se vrátil ze záchranné akce v jihovýchodním Turecku, kde si zemětřesení vyžádalo přes 45 tisíc lidských životů. Český tým vytáhl ze sutin tři živé lidi.

V pondělí 13. února ráno nastoupil Jiří Kubeš normálně do práce. Odpoledne už letěl do Turecka do míst, která zasáhlo nejsilnější zemětřesení za poslední desítky let. Na sbalení měl se svým týmem jen pár hodin. "Ono to není jednoduché. Jako takhle velký tým jsme jeli poprvé," doplňuje člen týmu USAR.

Vysoce specializovaný tým českých hasičů zasahoval ve městě Adiyaman v jižní části země, asi 350 kilometrů od letiště Adana, kam v noci dorazil. Do určeného cíle se většina jednotky přesunula vzduchem, Kubeš přejížděl kamionem s materiálem. Cestou de facto kopíroval zlom zemětřesení čili ta nejzasaženější místa. Při pohledu na zničená města a domy mu byl jasný rozsah katastrofy. I zda je možné v sutinách ještě nalézt živé lidi.

"Zasahovali jsme v tom nejhorším. V Adiyamanu byl osmimetrový barák de facto rozlitý přes tři pruhy silnice. Žádná možnost přežití," říká v rozhovoru s Lindou Bartošovou.

Velmi složité však pro zasahující hasiče nebyly jen podmínky, ale také tlak místních. Rodinám, jejichž blízké už nebylo možné zachránit, museli záchranáři dát alespoň šanci se s nimi rozloučit. "Nepřišlo by v úvahu říci, že mrtví nás už nezajímají. Pro ně to bylo stejně důležité, jako kdyby šlo o živé," popisuje hasič vyprošťování těl obětí.

Člen týmu USAR hovoří také o spolupráci s kynologickým týmem a speciálně vycvičenými psy, kteří pomáhají hasičům v hledání zasypaných lidí už přes dvacet let. Nejen pro ně, stejně jako pro samotné záchranáře, bylo důležité vybalancovat práci a odpočinek. "Říkáme tomu režim ovce. Abyste dokázali maximálně pracovat, odpočívat musíte," dodává v rozhovoru.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

0:35-2:15 Jak specifická byla mise v Turecku a co na ní bylo pro hasiče nejtěžší?

2:15-6:40 Může si hasič dovolit mít strach a jaké byly první emoce, které hasiče zasáhly na místě události?

6:40-8:50 Jaké jsou základní předpoklady pro záchranu lidí zavalených pod sutinami? A jak při tom pomáhají psi?

8:50-11:25 O vyprošťování obětí ze sutin a hodnotě, jakou má pro místní obyvatele.

11:25-14:50 Jak těžká byla komunikace s místními na místě? Setkali se hasiči s nepochopením?

14:50-16:50 Co je na takové misi z psychologického hlediska nejtěžší? A jak důležitý je v takové situaci odpočinek?

16:50-19:00 Jak se po tak složité misi hasiči vrací do běžného režimu?

19:00-21:39 Kde bere Jiří Kubeš ve své práci naději?