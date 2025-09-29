Spotlight

Šéf Liberálního institutu o krizi bydlení: Bez Ukrajinců nepostavíme ani psí boudu

Matyáš Zrno Matyáš Zrno
před 2 hodinami
V Česku klesá počet zahájených staveb, dokončených bytů i vydaných stavebních povolení. Dostupnost bydlení se zhoršuje, hypotéky jsou drahé, stát i obce výstavbu komplikují a aktivisté blokují, píše se ve sborníku Liberálního institutu. Příčin je přitom celá řada, myslí si jeho šéf Jakub Kuneš.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-05:49 Kdo může za to, že v Česku klesá počet bytů a výstavba je tak pomalá? Proč je u nás stavební řízení tak dlouhé a složité?

05:49-10:43 Piráti slibují 200 tisíc nových bytů a akcelerační zóny - jak reálný je jejich program? Je cestou spolupráce se soukromým sektorem a obecní byty?

10:43-15:24 Jsou akcelerační zóny - tedy území, kde by se stavělo rychleji a jednodušeji - dobrý nápad? Co si myslí o návrhu koalice Spolu ohledně typizovaných domů s předschválenou dokumentací? Proč obce samy nestaví, když na to mají peníze?

15:24-20:44 Co nabízejí Starostové a nezávislí nebo ANO? Jak by měl podle Jakuba Kuneše vypadat ideální program? Je správné, že občanská sdružení a spolky mohou blokovat stavební řízení?

20:44-26:41 Jsou v Praze opravdu desítky tisíc nevyužívaných bytů? Je Airbnb velký problém? Jak se do výstavby bytů promítne Green Deal a zdražení stavebních materiálů kvůli emisním povolenkám?

 
Spotlight Matyáš Zrno Spotlight Video Video Aktuálně.cz Obsah video Spotlight Matyáše Zrna Přehled zpráv
Následující videa
Totální představa pekla. Čech organizuje výpravy, na které se nikdo normální nehlásí
31:46
Totální představa pekla. Čech organizuje výpravy, na které se nikdo normální nehlásí
"Putin zavolá Babišovi..." Zase tu budou tanky, když se nebudeme bránit, říká Fiala
32:29
"Putin zavolá Babišovi..." Zase tu budou tanky, když se nebudeme bránit, říká Fiala
Rusové na Polsko mohou poslat i 1000 dronů. Teď drží stopky a sledují, říká expert
30:19
Rusové na Polsko mohou poslat i 1000 dronů. Teď drží stopky a sledují, říká expert
Jedy se ve velkém přesouvají jinam. Stavaři mají obrovský strach, říká expertka
33:52
Jedy se ve velkém přesouvají jinam. Stavaři mají obrovský strach, říká expertka
Totální představa pekla. Čech organizuje výpravy, na které se nikdo normální nehlásí
31:46
Totální představa pekla. Čech organizuje výpravy, na které se nikdo normální nehlásí
"Putin zavolá Babišovi..." Zase tu budou tanky, když se nebudeme bránit, říká Fiala
32:29
"Putin zavolá Babišovi..." Zase tu budou tanky, když se nebudeme bránit, říká Fiala
Rusové na Polsko mohou poslat i 1000 dronů. Teď drží stopky a sledují, říká expert
30:19
Rusové na Polsko mohou poslat i 1000 dronů. Teď drží stopky a sledují, říká expert
Jedy se ve velkém přesouvají jinam. Stavaři mají obrovský strach, říká expertka
33:52
Jedy se ve velkém přesouvají jinam. Stavaři mají obrovský strach, říká expertka
Šéfpirát Hřib se tvrdě opřel do Stanjury. A už ví, co nebyl "extra dobrý nápad"
34:34
Šéfpirát Hřib se tvrdě opřel do Stanjury. A už ví, co nebyl "extra dobrý nápad"
"Teď je čas po nich jít.” Trumpovci chystají tvrdou pomstu, říká Weiss
31:26
"Teď je čas po nich jít.” Trumpovci chystají tvrdou pomstu, říká Weiss
Debata HN: Změňte kromě technologie i mindset, radí firmám experti na digitalizaci
55:32
Debata HN: Změňte kromě technologie i mindset, radí firmám experti na digitalizaci
Býval Babišův klíčový muž: pracovalo se s ním hezky. Proč to nejde s Decroix?
36:41
Býval Babišův klíčový muž: pracovalo se s ním hezky. Proč to nejde s Decroix?
Šídlo o oblíbené teorii s Babišem: To by se ODS zbláznila! Jaká vláda nás čeká?
28:55
Šídlo o oblíbené teorii s Babišem: To by se ODS zbláznila! Jaká vláda nás čeká?