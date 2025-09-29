Šéf Liberálního institutu o krizi bydlení: Bez Ukrajinců nepostavíme ani psí boudu

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:06-05:49 Kdo může za to, že v Česku klesá počet bytů a výstavba je tak pomalá? Proč je u nás stavební řízení tak dlouhé a složité?
05:49-10:43 Piráti slibují 200 tisíc nových bytů a akcelerační zóny - jak reálný je jejich program? Je cestou spolupráce se soukromým sektorem a obecní byty?
10:43-15:24 Jsou akcelerační zóny - tedy území, kde by se stavělo rychleji a jednodušeji - dobrý nápad? Co si myslí o návrhu koalice Spolu ohledně typizovaných domů s předschválenou dokumentací? Proč obce samy nestaví, když na to mají peníze?
15:24-20:44 Co nabízejí Starostové a nezávislí nebo ANO? Jak by měl podle Jakuba Kuneše vypadat ideální program? Je správné, že občanská sdružení a spolky mohou blokovat stavební řízení?
20:44-26:41 Jsou v Praze opravdu desítky tisíc nevyužívaných bytů? Je Airbnb velký problém? Jak se do výstavby bytů promítne Green Deal a zdražení stavebních materiálů kvůli emisním povolenkám?