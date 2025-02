Sociolog: Začlenění Ukrajinců je fenomenální úspěch. Češi se děsili z tisíců migrantů

"Nevím, jestli by se mnou hodně lidí souhlasilo, ale já si myslím, že je to příběh fenomenálního úspěchu," říká o Česku a jeho přístupu ke stovkám tisíc ukrajinských imigrantů Jaromír Mazák z analytického ústavu STEM, spoluautor výzkumu zabývajícího se náladami české veřejnosti.

Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-7:30 Zajímá lidi po třech letech ještě válka na Ukrajině? Mění se nějak vnímání viny? Jaký je aktuálně postoj společnosti směrem k ukrajinským uprchlíkům? Proč je příběh integrace uprchlíků v Česku fenomenálním úspěchem? Kolik peněz dává Česko ukrajinským běžencům?

7:30-15:30 Proč je migrace vždycky složité téma? Jak spolu souvisí dosažené vzdělání a náklonnost k uprchlíkům? Jak by podle Čechů měla válka na Ukrajině skončit a proč? Kolik procent Čechů přijímá ruský narativ konfliktu a čím je tato skupina charakteristická?

15:30-19:37 V čem se ve vztahu k Ukrajině a Rusku podle průzkumů lišíme od Slováků? Koho by Češi chtěli mít za sousedy a co to o nich vypovídá? Jsou pro Čechy Ukrajinci přijatelnějšími sousedy než Rusové?

19:37-25:57 Kolik procent Čechů smýšlí antisystémově? Jak se v Česku mění struktura důvěry k institucím? Jaká rizika jsou spojená s migrační vlnou z Ukrajiny?