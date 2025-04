Špinar: Muži se za sex se mnou stydí. Čekám na někoho, kdo bude mít sakra koule

"Je nesmysl, že by někdo postupoval tranzici, protože je to 'trend'. Jde o dlouhodobý proces a nedokážu si představit, že by někdo dva roky předstíral, aby pak by řekl: 'joke'," vysvětluje divadelní režisérka Daniela Špinar. Podle ní tranzice rapidně nevzrostly, jak tvrdí někteří lidé. "Vždycky je nárůst něčeho, co bylo dlouho potlačované. Je to jako kdysi s leváky, kteří se přeučovali," dodává.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 00:06-05:07 Daří se Daniele Špinar svou otevřeností probouzet ve společnosti více empatie? Cítí se být pod tlakem? Je hlasem, který neměl být nikdy slyšet? A je taková úloha závazek, nebo privilegium? Je stigmatizace lidí stále stejná, nebo se situace zlepšuje? 05:07-09:00 Proč je pro některé politiky téma transgender lidí palčivější než třeba problémy ve školství? Co si myslí o tom, že se z tranzice podle některých stává trend doby? 09:00-18:55 Jaký byl coming out po odchodu z Národního divadla? Přehodnotila parametry pro svůj "dream job"? Jak se člověk vyrovnává s neustálým hodnocením ze strany společnosti? Co by poradila lidem, kteří procházejí tranzicí? Je pro trans ženy složitější najít si dlouhodobého životního partnera? 18:55-28:52 Jak vnímá rozhodnutí Ústavního soudu o zrušení povinné kastrace trans osob a nový návrh zákona o úřední tranzici? Co říká na vývoj ve Spojených státech? Co by poradila lidem, kteří svůj coming out teprve zvažují?