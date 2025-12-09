Spotlight

Rusko je teď velmi rozštěpené. „Lidé z venku si to neuvědomují,“ tvrdí ruský právník

Tereza Engelová Tým Spotlight Tereza Engelová, Tým Spotlight
před 3 hodinami
Pro Putina je tato válka cílem sama o sobě, říká ruský lidskoprávní aktivista Grigorij Vajpan. „Je to způsob jeho politické záchrany. Měli bychom si uvědomit, že Vladimir Putin je válka. A dokud zůstane u moci, Rusko bude hrozbou pro své sousedy i zbytek světa,“ prohlásil Vajpan v pořadu Spotlight.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-06:43 Jaké jsou podle Grigorije Vajpana nejsilnější a nejslabší stránky ruského vůdce Vladimira Putina? Nemůže se stát, že se dynamika války nakonec otočí a povede k Putinově pádu? Je možné, že by přišel převrat zdola - vyvolaný ruskou veřejností?

06:43-10:22 Je ruská společnost na přechod k demokracii připravená? Co by se stalo, kdyby se Rusové dozvěděli skutečná čísla o počtech padlých a raněných ve válce?

10:22-15:53 Jaké největší výzvy by Rusko čekaly a co by bylo nutné během prvních 100 dní po konci Putina udělat, aby bylo možné realizovat svobodné a férové volby? Jak v Rusku fungují volební podvody?

15:53-20:13 Podle čeho se zjišťuje, kolik hlasů bylo ve volbách zfalšováno? Existují dnes vůbec nějací opoziční politici, kteří by byli ochotní a schopní účastnit se volebního klání? Jak by Vajpan popsal současný stav ruské občanské společnosti?

20:13-25:38 Co říká na kritiku projektu "100 dní po Putinovi"? Co říká na mírový plán amerického prezidenta Donalda Trumpa?

25:38-29:57 Dá se věřit případným Putinovým slibům, že se Rusko vzdá imperialistických ambicí a bude respektovat hranice, které určí případná mírová dohoda? Co může dělat Evropa, aby pomohla prodemokratickému vývoji v Rusku?

 
