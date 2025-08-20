Spotlight

Nemocnice se už snad poučily. Farmakolog popsal, jak "chybují" při podávání léků

20. 8. 2025 8:00
Na výpadky některých léků si musíme zvyknout, dává ministerstvu zdravotnictví za pravdu farmakolog Josef Suchopár. Má to velké množství příčin. Pokud dnes potřebujeme sto tisíc kusů balení nějakého léku, tak jsme ho před půl rokem museli vyrobit a před devíti měsíci nasmlouvat suroviny, vysvětluje jednu z příčin. V oblasti surovin jsme přitom extrémně závislí na Indii a Číně, dodává.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-05:33 Jsme jako společnost závislí na lécích? Jak velký problém představuje nevhodné kombinování léků? Mohou mít lékaři přehled o všech léčivech, které pacient užívá?

05:33-11:27 Potřebuje české zdravotnictví lepší systém pro odhalování hrozících lékových interakcí? K jaké škodlivé interakci může snadno dojít? Může způsobit problém i to, čím léky zapíjíme?

11:27-15:26 Je vstřebávání léků u každého pacienta individuální? Jak může aplikace Molecula pomoci s bezpečným užíváním léků? Jak to funguje?

15:26-21:30 Na co by se měl člověk zaměřit při výběru potravinových doplňků? Co stojí za rostoucí spotřebou léků na civilizační choroby v Česku?

21:30-25:48 Proč roste spotřeba léků na bolest? Proč se zdravotní pojišťovny intenzivněji nezabývají nadužíváním léků a jejich duplicitou? Kde je pochybení, když lékař předepíše pacientovi dvoje stejná antibiotika?

25:48-29:53 Jak závažný je v České republice problém se zneužíváním léků? Proč stále dochází k výpadkům důležitých léků a lze tomu zabránit? Zvládá evropský trh produkci? Má opozice pravdu, když ministra zdravotnictví kritizuje za nedostatečnou regulaci výrobců?

 
