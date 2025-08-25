"Na Oscary jen s Koljou." Dokumentaristku nechává kritika zdejších režisérů chladnou

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:06-04:25 Proč si film o Libuši Jarcovjákové zaslouží pozornost diváků? Může snímek uspět na Oscarech v kategorii mezinárodní celovečerní film? Jak nečekaná nominace byla a proč mezi filmaři vyvolala takový rozruch?
04:25-08:43 Jak vnímá kritiku změny pravidel pro nominace? Proč je zastánkyní modelu, kdy o předvýběru rozhoduje užší komise? Měla by proběhnout širší debata?
08:43-13:54 Bylo doporučení pro členy akademie chybou? Mluvila Tasovská o kritické výzvě s některým ze signatářů? Bere si kritiku procesu osobně? Může tuzemská debata ovlivnit vnímání filmu u členů americké filmové akademie?
13:54-18:40 Jaké poselství film o Libuši Jarcovjákové nese? Odráží její příběh zkušenost celé generace, která nemohla být sama sebou? Snažil se ji někdo od nápadu na "film jen z fotek" odradit?
18:40-23:50 Přidává použití původních analogových fotografií na autenticitě? Jak řešila tempo a množství použitých snímků? Jak pracovala s hudbou a tichem?
23:50-28:58 Přináší film o Jarcovjákové jiný pohled na normalizaci a totalitu, než na jaký jsme zvyklí? Proč měla hlavní protagonistka i v zahraničí pocit, že to pořád ještě není ono?
28:58-31:11 Bylo těžké Libuši Jarcovjákovou přesvědčit, aby svůj příběh otevřeně vyprávěla? Jak přistupovala k intimním tématům jako přerušení těhotenství?