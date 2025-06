Rusko byla moje budoucnost, po Gruzii a Krymu ale zklamalo, říká architekt Chládek

Architekt Radovan Chládek studoval po roce 2000 v Rusku. "Byla to asi nejlepší možná doba, kdy jsem tam mohl být, protože Petrohrad slavil 300 let založení a byla to jedna velká párty. Kontinuálně jsem si tvořil představy o tom, jak spojím svou profesní kariéru s prací v Rusku. Ale pak přišla Gruzie, Krym...“

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 00:06-06:20 Co ho vedlo k tomu, vstoupit po čtyřicítce do aktivních záloh? Jak jeho žena mezitím zvládala péči o pět dětí? Jak prožíval výcvik ve Vyškově? 06:20-09:36 Nebyl oproti mladším záložákům ve fyzické nevýhodě? Jsou na tom dnes mladí lidé fyzicky hůř? Jak se mu žilo v Rusku? 09:36-15:42 Nechybí Barboře Chládkové slibně rozjetá kariéra? Jak těžké je zvládat pravidelná odloučení? 15:42-19:18 Zažili někdy kvůli velkému počtu dětí kritiku? Chystá se Radovan Chládek na výsadkový kurz? 19:18-22:25 Jaký typ lidí se do aktivních záloh hlásí? Je účast v aktivních zálohách pro ženy náročnější? Zkusil některé metody z aktivních záloh aplikovat v domácnosti?