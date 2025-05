Gregorová: Není cesty zpět. Putin rozjel válečnou mašinerii, kterou příměří nezastaví

"Za tři roky války se ruská ekonomika kompletně restrukturalizovala a to nevrátíte zpátky lusknutím prstu," podotýká europoslankyně za Piráty Markéta Gregorová. "Vladimiru Putinovi teď záleží na tom, aby válka pokračovala dál. Pokud by náhodou souhlasil s nějakým příměřím, tak to bude jenom kvůli přeskupení sil."

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 00:06-05:07 Jak europoslanci vyhodnotili pozici Spojených států v otázce války na Ukrajině? Je angažmá evropských vojáků ve válce čistě hypotetické? Jaké vztahy panovaly mezi americkou a evropskou delegací? Jak hodnotí Ukrajinci celní válku? 05:07-10:54 Naslouchá Evropa obavám Ukrajiny v souvislosti s příměřím? Jak to vnímají státy, jako je Španělsko nebo Itálie? Má Evropa na to, být silná, jak si někteří lídři přejí? 10:54-17:00 Byla by podle ní řešením jednotná evropská armáda? Pracuje Ukrajina i s možností, že bude válka trvat ještě roky? Jak číst přístup Ruska? Jsou evropské sankce vůči Rusku dostačující? 17:00-22:32 Jak si teď v celní válce stojí Evropa? Neměla Evropa už dávno uvalit daň na americké digitální společnosti? 22:32-28:48 Debatuje se v Evropské unii, jak naložit s kyberbezpečností v době umělé inteligence? Umí tuto problematiku představitelé Evropské unie dobře komunikovat s voliči? Proč podporuje zřízení nezávislého evropského centra pro vnější hrozby a integritu informací? 28:48-35:38 Proč Evropa neinvestuje víc do digitální gramotnosti? Co dnes Evropa potřebuje nejvíc?