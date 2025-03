Evropa chce masivně zbrojit, ale má na to? Ekonom vysvětluje klíčové souvislosti

V únoru 2022 představila Evropská komise návrh, podle kterého byla zbrojní výroba označena za společensky škodlivou. Po třech letech je situace úplně jiná – Ursula von der Leyenová chce do evropského zbrojení nalít 800 miliard euro. "Nakopne" to evropský průmysl? Stane se Česko zbrojařskou velmocí? Hlavní ekonom J&T Banky Petr Sklenář vysvětluje, že to tak jednoduché není.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 00:06-10:44 Zdráhají se banky půjčovat na zbraně nebo obchod s nimi? Kdo má určovat, co je společensky prospěšné a co škodlivé? Jak k regulacím přistupovaly jednotlivé banky? 10:44-17:53 Pomohla ruská agrese na Ukrajině evropským zbrojařům přežít? Čekají teď zbrojařské firmy zlaté časy? Může evropská byrokracie ustoupit státním zájmům? Budeme si muset v Evropě na obranu půjčit? 17:53-24:41 Jak si stojí český obranný průmysl? Jaké firmy na aktuální bezpečnostní situaci nejvíc vydělají? Budou z továren Škodovky vyjíždět tanky? V čem předběhla řada českých firem dobu? 24:41-29:07 Pomůže ve výsledku evropské ekonomice 800miliardový balík? Jaký makroekonomický dopad bude mít na EU půjčka na obranu?