Haváčová: Na Ukrajině jsem se chvěla. Putinovu smrt si malé děti přejí k narozeninám

Sarah Haváčová je profesí herečka, aktivně se ale snaží pomáhat tam, kde je třeba. Má za sebou výpravu do Tanzánie, kde pracovala v sirotčinci, za covidu dobrovolničila v nemocnici a nedávno se vypravila na misi na Ukrajinu. Po této zkušenosti se rozhodla vstoupit do aktivních záloh, přiznává.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-04:51 Projevovala se jako dobrodružka už v dětství? Herectví jí nestačí? Chystá se vstoupit do armády - co ji teď čeká? A co ji k tomu motivovalo?

04:51-10:27 Co ji přivedlo na misi na Ukrajinu? A co si odtamtud přivezla? Jaké příběhy se k ní dostaly od tamních vojáků? Zvládla si jejich vyprávění vyslechnout bez emocí? Jak zvládají válečný stav ukrajinské děti?

10:27-15:12 Stala se už krutá realita Ukrajiny součástí přmýšlení místních? Jak moc je znát vděk za pomoc ze Západu? Jak moc je na Ukrajincích vidět, že už chtějí žít normální životy? Když sleduje jednání o příměří, vnímá nějakou naději, že válka brzy skončí?

15:12-19:50 Jak moc se cítí poznamenaná světovými otřesy? Proč se v minulosti rozhodla zúčastnit třeba mise v africké Tanzánii, kde pomáhala v sirotčinci? Prožila tam kulturní šok? Jak složité bylo po misi místo opustit?

19:50-22:22 Schytala kritiku za slova o tom, že v evropském civilizačním okruhu si lidé neumí představit život v takových podmínkách, jaké panují v Africe? Změnila ji africká zkušenost? Mají lidé v herecké branži pro její aktivity pochopení?

22:22-26:40 Jak prožívala období, kdy se v médích řešily okolnosti odvolání kněze Marka Orko Váchy? Jak si vysvětluje, že jejich snaha přiblížit církevní život nevěřícím narazila u pražského arcibiskupství? Hodlá v tomto úsilí dál pokračovat?

26:40-30:32 V jakém stavu je společenství české katolické církve? Musí římskokatolická církev pokračovat v sebeočistě?