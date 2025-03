Jazairiová: Naše média jsou výhradně proizraelská. Musíme mluvit o utrpení Palestinců

Pavla Jazairiová, spisovatelka a někdejší zahraniční zpravodajka Československého rozhlasu, proslula poutavými reportážemi z Afriky a Blízkého východu. Jako autorka se zapsala do paměti čtenářů především sérií knih o Indii, kam pravidelně jezdí už 25 let. Ve své poslední knize Venkovský zápisník pak s nadhledem popisuje život na českém venkově. Na začátku března oslavila osmdesáté narozeniny.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-06:29 Je oslavení 80. narozenin důvodem k radosti? Jak složité bylo se v 16 letech vrátit za železnou oponu? Co jí dala francouzská a co česká kultura? Jak se jí dařilo za komunismu cestovat do Afriky?

06:26-11:17 Kdy byla v Africe naposledy a jak se kontinent proměnil? Co pro africké země znamená globalizace? Jak rozdílná byla v minulosti práce zahraničního zpravodaje? Jaká byla Věra Šťovíčková-Heroldová, jíž se inspirovali scenáristé pro jednu z postav oceňovaného snímku Vlny?

11:17-19:41 Proč musela Jazairiová v roce 1971 odejít z Československého rozhlasu? Proč odešla za normalizace z Prahy do pohraničí? Považuje se už dnes za vesničanku?

19:41-23:55 Jaký je dnešní venkov a jeho obyvatelé? Je vesnice mediální pouští? A co by venkovu pomohlo?

23:55-33:31 Do jaké země by se ještě chtěla podívat nebo vrátit? Sleduje pořád dění na Blízkém východě? Jak se dívá na tamní situaci její bývalý manžel, který je původem z Iráku? Jsou česká média příliš proizraelská? Na čem teď Pavla Jazairiová pracuje a co chystá?