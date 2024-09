Trump se držel dobře. Znalec USA krotí "vítězství" Harrisové a popisuje, co rozhodne

"Debata Kamaly Harrisové a Donalda Trumpa volby moc neovlivní," tvrdí vysokoškolský pedagog Tomáš Klvaňa o prvním klání kandidátů na prezidenta USA. Tvrdí, že Harrisové se povedlo dobře zapůsobit na asi 28 procent voličů, kteří podle průzkumů současnou viceprezidentku zatím moc neznali. "Překvapilo mě, že byla v debatě sebevědomá, a že Trump se nenechal vyprovokovat," říká Klvaňa.

Otvíracím tématem ostré politické debaty byla ekonomika. Tu Klvaňa označuje za slabou stránku Kamaly Harrisové, především kvůli vysoké inflaci.

"Ač má za sebou prezident Biden výborné ekonomické výsledky, zdražování mu nikdo neodpáře. Za to, co by dříve v kavárně stálo 6 dolarů, dneska dáte 25," popisuje Klvaňa. Trump v debatě těchto problémů hbitě využíval a protikandidátku "svazoval" právě s Bidenovou administrativou.

Kamalu Harrisovou podpořilo na 200 republikánů, mim jiné členů administrativy bývalých prezidentů Donalda Trumpa a George W. Bushe, nebo volebních štábů neúspěšných prezidentských kandidátů Republikánské strany Johna McCaina a Mitta Romneyho.

Podle Tomáše Klvani podpora Harrisové ze strany významných republikánských hráčů Trumpovi jednoznačně uškodí hlavně mezi středovými a středopravicovými voliči. A právě ti rozhodli minulé volby. "Kamala Harrisová má před sebou úkol přesvědčit tyto voliče, že není žádná radikální marxistka, ale středová politička, což se jí zatím nepovedlo úplně beze zbytku," vysvětluje.

Nepomohla jí v tom ani debata s Donaldem Trumpem, protože terčem diskuze byl právě on. "Ukázala, že je dobrá prokurátorka, že dokáže argumentovat, není nervózní a byla by dobrá na světové politické scéně. Moc to ale nebylo o ní, bylo to o Trumpovi. Ona potřebuje mluvit trochu víc o sobě zdůrazňovat právě podporu od pravicových politiků," přibližuje Klvaňa.

V očích mnoha voličů má Harrisová pověst levicové političky, podle Klvani to ale není její přirozená pozice. "Podívejte se na její politická prohlášení v posledních 10 letech. Ona nikdy nehrála rasovou kartu, nehrála politiku identity, není jí to vlastní. Najednou teď ale působí přirozeně ve středu spektra," popisuje pedagog.

Otázkou je, jestli se Harrisové tímto směřováním podaří přesvědčit voliče, zejména ty na předměstích a mimo velká města. "Velmi zřetelný rozdíl je mezi ženami a muži. Ženy více tíhnou ke Kamale, muži jsou spíš na straně Trumpa. Harrisová bude muset na svoji stranu přetáhnout především více bílých mužů," uzavírá Klvaňa.

