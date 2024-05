„Jsou odsouzení žít v tom na věky.“ Bezmoc Rusů roste, tvrdí rusistka Machoninová

“Je důležité, aby lidé, kteří tam zůstali, podali svědectví o tom, co se tam děje, i pro budoucnost,” říká o Rusech, kteří nesouhlasí s válkou, ale v zemi přesto stále zůstávají, rusistka Alena Machoninová, která letos získala cenu Magnesia Litera za román Hella. Sama v Moskvě žila mnoho let a zůstala i po začátku invaze na Ukrajinu. Proč? Jak silná je občanská společnost v Rusku a vrátí se tam?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:08-04:19 Kde se Machoninová cítí být doma, v Česku, nebo v Rusku? Proč si při návratu do Česka udělala mezizastávku v Gruzii? Co všechno je nyní v Gruzii ve hře? A má odhad, jak by to tam mohlo dopadnout?

04:19-10:03 Může v Rusku přijít ještě nějaký tlak zevnitř, který by vedl ke změně? V jaké formě je nyní ruská opozice a je vůbec ještě nějaká? Jak je na tom ruská elita?

10:03-14:07 Je Machoninové po Rusku smutno? Jak Rusko vlastně vnímá? Co se Machoninové ve spojitosti s Moskvou jako první vybaví?

14:07-21:35 Tušila Machoninová v roce 2022, že se blíží válka? Měla v Rusku problémy plynoucí z české podpory Ukrajiny? Proč v Moskvě po vypuknutí konfliktu zůstávala? A jak tento fakt přijali běžní Rusové?

21:35-26:01 Proč se Machoninová rozhodla v 90. letech rusistiku studovat? Jak vnímá ocenění své debutové knihy prestižní Magnesii Literou? Má s hrdinkou své knihy něco společného?

26:01-29:59 Co by se psalo v hypotetickém dopise, který by Machoninová Heleně Frischerové poslala? Plánuje se ještě do Ruska vrátit? A chystá se Machoninová na další knihu?